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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žmonės po griuvėsiais, yra aukų: rusai raketomis smogė Kyjivui, tarp taikinių – universiteto miestelis

2026-10-26 23:17 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-26 23:17
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Pirmadienio vakarą Rusijos pajėgos atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą, skelbia UNIAN. Rusai paleido balistines raketas.

Žmonės po griuvėsiais, yra aukų: rusai raketomis smogė Kyjivui (nuotr. stop kadras)

Pirmadienio vakarą Rusijos pajėgos atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą, skelbia UNIAN. Rusai paleido balistines raketas.

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Miesto mero Kyjivo Klyčko duomenimis, yra septyni nukentėjusieji, šeši sužeistieji gydomi miesto ligoninėse.

Užfiksuota mokymo įstaigos bendrabučio apgadinimas.

Rusija atakavo Kyjivą

Žinutę apie rusų ataką parašė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

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„Rusijos raketos Kyjive pataikė į vieno iš universitetų teritoriją ir šalia jos – iš esmės į universiteto miestelį, „Kioto“ parką, teritoriją šalia metro stoties bei gyvenamuosius namus.

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Kol kas dar nėra tiksliai žinoma, kiek žmonių nukentėjo. Tačiau, deja, yra aukų. Yra sužeistųjų. Tęsiasi gelbėjimo darbai. Yra daug sugriovimų, taip pat gaunama informacija, kad po griuvėsiais gali būti įstrigę žmonės. Visos tarnybos yra vietoje ir atlieka savo darbą – gelbėja žmones“, – „Telegram“ pirmadienio vakarą rašo V. Zelenskis.

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Abot jo, raketos pataikė į vietas, kur buvo daug žmonių, o aplink nebuvo jokio karinio objekto.

„Tai tiesiog smūgis miestui, jo infrastruktūrai. Deja, gali būti ir pakartotiniai smūgiai. Taip pat tęsiasi „Shahedų“ atakos tiek prieš Kyjivą, tiek prieš kitus mūsų miestus ir bendruomenes.

Ir būtent tokiomis sąlygomis, kai grėsmė yra nuolatinė, kai smūgiai gali įvykti bet kurią akimirką ir tiesiogiai pataikyti į miestus bei kaimus, dirbtiniai oro gynybos sistemos vėlavimai Ukrainai tik padeda terorui.

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Svarbu, kad politiniai susitarimai būtų operatyviai įgyvendinami vadų lygmeniu. Svarbu, kad partneriai suprastų, jog Ukrainai reikalingos tinkamos priemonės Rusijos balistinių raketų paleidimo įrenginiams sunaikinti. Tai būtų veiksmingiausias būdas išgelbėti gyvybes. Svarbu, kad pasaulis matytų, jog Rusija neparodo nieko kito, tik noro žudyti ir toliau kariauti. Ukraina neturi likti viena su šia problema, ir tai yra išskirtinai Rusijos kaltė, kad karas vis dar tęsiasi, o žmonės vis dar žūsta. Prašau, saugokite save. Visi partneriai turėtų būti kartu su Ukraina, gindami gyvybes“, – rašo jis.

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