Vyras įžengė į Rusijos teritoriją, ten buvo sulaikytas: nepaisė jokių įspėjimų

Anot tarnybos, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Neringos pasienio užkardos pareigūnai sekmadienio popietę per sienos stebėjimo sistemą Baltijos jūros pakrantėje užfiksavo vyrą, kuris ėjo kopomis, didesnių daiktų nesinešė ir vėliau nusileidęs prie jūros judėjo Rusijos link.
VSAT: Kuršių nerijoje vyras įžengė į Rusijos teritoriją, ten buvo sulaikytas
Kaip priminė VSAT, pasienyje su Rusija tiek jūroje, tiek ir sausumoje įrengti ryškiai geltoni ženklai su tekstu keliomis kalbomis, taip pat yra nužymėta valstybės sienos apsaugos zona (VSAZ). Ženklai įspėja, kad toliau eina VSAZ, o nuo jų iki sienos linijos yra keli šimtai metrų.
Kaip nurodė VSAT, įtariama, kad Kuršių nerija link Rusijos ėjęs asmuo VSAZ ženklo nepaisė. Į jo buvimo vietą buvo išsiųsti ir atvyko Neringos pasienio užkardos patruliai. Visgi vyras palei jūrą jau buvo nuėjęs kelis šimtus metrų link Rusijos ir netrukus įžengė į jos teritoriją.
„Kiek vėliau sienos įgaliotinių kanalu iš Rusijos buvo gauta informacija, kad asmuo, esą Lenkijos pilietis, buvo sulaikytas gretimos valstybės pasieniečių“, – teigiama VSAT pranešime spaudai.
VSAT registruota šio įvykio medžiaga ir tikslinamos aplinkybės dėl ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo.
Anot pasieniečių, tokie atvejai prie pat jūros, kaip šis, fiksuotas sekmadienį, yra labai reti. Pastarąjį kartą pasieniečiai panašų sienos kirtimą palei Baltiją iš Lietuvos į Rusiją fiksavo 2018 m., o iš Rusijos į Lietuvą – 2017 m.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.