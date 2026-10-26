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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Muskas stojo ginti Rusijos šauktinių: „Turime užjausti vargšus“

2026-10-26 08:04 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 08:04
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Amerikiečių milijardierius Elonas Muskas vėl pasisakė apie karą Ukrainoje, tačiau šį kartą jo dėmesio centre atsidūrė ne ukrainiečiai, o Rusijos šauktiniai – kaip praneša naujienų portalas „Unian“, verslininkas stojo jų ginti socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše.

Sistemos „Starshield“ apribojimai, sukėlę krizę tarp Vašingtono ir Kyjivo: kas apie ją žinotina EPA
GALERIJA (27)

Amerikiečių milijardierius Elonas Muskas vėl pasisakė apie karą Ukrainoje, tačiau šį kartą jo dėmesio centre atsidūrė ne ukrainiečiai, o Rusijos šauktiniai – kaip praneša naujienų portalas „Unian“, verslininkas stojo jų ginti socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše.

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Iš jo žodžių galima spręsti, kad verslininkas Ukrainoje kariaujančius rusus laiko žmonėmis, neturinčiais pasirinkimo ir faktiškai priverstais dalyvauti kare.

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„Nesibaigiančios ukrainiečių ir rusų žudynės turi liautis. Taip pat turime užjausti vargšus Rusijos šauktinius. Šie vaikai neturi kito pasirinkimo, kaip tik kariauti ir žūti nuo dronų smūgių“, – rašė E. Muskas.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Muskas Ukrainai apribojo prieigą prie „Starlink“

Anksčiau E. Muskas pripažino pats apribojęs Ukrainos kariuomenės prieigą prie „Starlink“ paslaugų.

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Milijardierius aiškino, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos esą naudojosi palydoviniu ryšiu koviniams dronams valdyti, o tai draudžia paslaugos naudojimo taisyklės. Todėl, pasak jo, tokia galimybė buvo užblokuota dar praėjusią savaitę.

Ukrainos prezidento kanceliarija sureagavo į E. Musko kaltinimus. Prezidento patarėjas Serhijus Beskrestnovas šaukiniu „Flash“ paaiškino, kad nuo 2026 m. žiemos „Starlink“ terminalai virš Ukrainos veikia tik judant ne didesniu kaip 70–90 km/val. greičiu, o virš Rusijos apskritai neveikia. Todėl, pasak jo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos fiziškai negalėjo naudoti įprastų dronų su „Starlink“ ryšiu ilgojo nuotolio smūgiams, o visos tokios operacijos buvo vykdomos naudojantis karinės paskirties sistema „Starshield“.

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