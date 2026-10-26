Muskas stojo ginti Rusijos šauktinių: „Turime užjausti vargšus“

Iš jo žodžių galima spręsti, kad verslininkas Ukrainoje kariaujančius rusus laiko žmonėmis, neturinčiais pasirinkimo ir faktiškai priverstais dalyvauti kare.
„Nesibaigiančios ukrainiečių ir rusų žudynės turi liautis. Taip pat turime užjausti vargšus Rusijos šauktinius. Šie vaikai neturi kito pasirinkimo, kaip tik kariauti ir žūti nuo dronų smūgių“, – rašė E. Muskas.
Muskas Ukrainai apribojo prieigą prie „Starlink“
Anksčiau E. Muskas pripažino pats apribojęs Ukrainos kariuomenės prieigą prie „Starlink“ paslaugų.
Milijardierius aiškino, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos esą naudojosi palydoviniu ryšiu koviniams dronams valdyti, o tai draudžia paslaugos naudojimo taisyklės. Todėl, pasak jo, tokia galimybė buvo užblokuota dar praėjusią savaitę.
Ukrainos prezidento kanceliarija sureagavo į E. Musko kaltinimus. Prezidento patarėjas Serhijus Beskrestnovas šaukiniu „Flash“ paaiškino, kad nuo 2026 m. žiemos „Starlink“ terminalai virš Ukrainos veikia tik judant ne didesniu kaip 70–90 km/val. greičiu, o virš Rusijos apskritai neveikia. Todėl, pasak jo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos fiziškai negalėjo naudoti įprastų dronų su „Starlink“ ryšiu ilgojo nuotolio smūgiams, o visos tokios operacijos buvo vykdomos naudojantis karinės paskirties sistema „Starshield“.
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