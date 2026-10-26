Putinas užsipuolė Vakarus dėl sankcijų: pavadino jas „kvailyste“

Interviu Rusijos propagandistui Pavelui Zarubinui Kremliaus vadovas pareiškė, kad Rusija esą turi daug draugų Europoje. Pasak jo, dalis Europos bendrovių nutraukė veiklą Rusijoje dėl Vakarų Europos vyriausybių spaudimo, nors jų atstovai esą to nenorėjo daryti.
„Kai dėl Vakarų Europos vyriausybių spaudimo kai kurios bendrovės pasitraukė, mūsų draugai iš tų šalių vos ne verkė... Kai kurios, beje, tebedirba, o mes stengiamės joms sudaryti tinkamas palankias sąlygas“, – tvirtino V. Putinas.
Šiame kontekste Rusijos diktatorius sukritikavo Vakarų taikomus apribojimus ir pavadino juos „kvailyste“. Jo pareiškimai iš esmės patvirtino, kad sankcijos Rusijai tebėra skaudus klausimas, nors ši ir toliau vykdo plataus masto karą prieš Ukrainą.
Sankcijos Rusijai
Kaip pranešė UNIAN, V. Putinas šiuos pareiškimus išsakė tuo metu, kai dalis užsienio bendrovių turto buvo perduota laikinai valdyti Rusijos valdžios institucijoms.
Rugsėjį Rusijos diktatoriaus pasirašytas atitinkamas įsakas buvo susijęs su Šveicarijos bendrovės „Nestle“, JAV pakuočių gamintojos „Aptar“, Vokietijos prekybos centrų tinklo „Metro“, Prancūzijos mažmeninės prekybos bendrovės „Auchan“, logistikos bendrovės „FM Logistic“ ir įmonės „Lemana Pro“, anksčiau veikusios su „Leroy Merlin“ prekės ženklu, turtu.
Kremlius šį sprendimą aiškino tuo, kad bendrovės yra susijusios su vadinamosiomis „nedraugiškomis“ šalimis. Rusijos valdžia tvirtino, kad šios valstybės esą aktyviai dalyvauja karo veiksmuose prieš Rusiją, be kita ko, smogia jos ekonominės infrastruktūros objektams.
Spalio viduryje laikinai Rusijos valdžios institucijų valdomas tapo ir Prancūzijos bendrovės „Tarkett“, vienos iš pasaulio grindų dangų gamybos lyderių, Rusijoje esantis turtas.
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