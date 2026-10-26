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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Paaiškėjo, ko Putinas gali pareikalauti per taikos derybas: tai paliestų ir Lietuvą

2026-10-26 06:58 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-26 06:58
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Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ketina pasinaudoti naujuoju taikos derybų dėl Ukrainos raundu ir siekti nuolaidų NATO plėtros bei Aljanso gynybinio potencialo silpninimo klausimais. Apie tai rašo „The Telegraph“.

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ketina pasinaudoti naujuoju taikos derybų dėl Ukrainos raundu ir siekti nuolaidų NATO plėtros bei Aljanso gynybinio potencialo silpninimo klausimais. Apie tai rašo „The Telegraph“.

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Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
06:57

Paaiškėjo, ko Putinas gali pareikalauti per taikos derybas: tai paliestų ir Lietuvą

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ketina pasinaudoti naujuoju taikos derybų dėl Ukrainos raundu ir siekti nuolaidų NATO plėtros bei Aljanso gynybinio potencialo silpninimo klausimais. Apie tai rašo „The Telegraph“.

Pavyzdžiui, V. Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad į Rusijos, Ukrainos ir JAV atstovų derybas reikėtų įtraukti Europos šalis, nes jų dalyvavimas bus itin svarbus siekiant susitarimų.

Diplomatiniais šaltiniais, tokį reikalavimą diktuoja noras išsiderėti nuolaidų NATO plėtros klausimu.

Kaip pažymėjo leidinio pašnekovai, tikėtina, kad V. Putinas reikalaus sumažinti NATO karinį buvimą Europoje iki 1997 metų lygio – laikotarpio prieš buvusio Rytų bloko šalių įstojimą į Aljansą.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Tai gali reikšti NATO karių išvedimą iš Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos, taip pat Suomijos, kuri prie Aljanso prisijungė 2023 metais. Visos šios penkios šalys ribojasi su Rusija“, – rašoma leidinyje.

J. Ušakovas pažymėjo nesitikintis didelės pažangos per šį susitikimą ir pavadino jį „bandomuoju žingsniu“. Tuo metu tiek Europos, tiek Ukrainos pareigūnai išreiškė pasirengimą per derybas Abu Dabyje aptarti „platesnį pokario saugumo Europoje kontekstą“.

Vis dėlto aukšto rango šaltiniai pabrėžia, kad Europa ir toliau tvirtai atmeta Rusijos reikalavimus.

„Mūsų pozicija išlieka tokia pati, kokia buvo 2022 metų sausį“, – teigė vienas Europos pareigūnas, turėdamas omenyje buvusio NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo Maskvai išsiųstą laišką.

Tuo metu V. Putinas užsiminė, kad įvykdžius jo reikalavimus būtų galima užkirsti kelią Rusijos invazijai į Ukrainą. Tačiau nors Vakarų Aljansas sutiko aptarti jo išreikštą susirūpinimą, jis kategoriškai atmetė galimybę išvesti karius ir branduolinius ginklus iš buvusių sovietinių respublikų teritorijų.

Taikos derybos 

Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad trišalės derybos, kuriose dalyvaus JAV, Ukrainos ir Rusijos atstovai, Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vyks pirmoje lapkričio pusėje.

Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Ukraina norėtų surengti šį susitikimą kuo greičiau, tačiau viskas priklauso nuo Rusijos, kuri anksčiau jau sužlugdė spalį planuotą susitikimą.

V. Putino aplinkos atstovai pareiškė, kad Kremlius planuoja atnaujinti trišales derybas su Ukraina ir JAV po lapkričio 4 dienos – kai pasibaigs rinkimai JAV.

Prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad per derybas Ukraina nepadarys nuolaidų dviem klausimais: kariuomenės apribojimo ir Ukrainos neutralumo.

07:59

Zelenskis prabilo apie JAV pasiūlymus dėl karo pabaigos: įvardijo, kam Ukraina nepritars

Dokumente, kurį JAV prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas po derybų Osle nuvežė Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui, pateikti amerikiečių pasiūlymai dėl karo užbaigimo. Apie tai interviu televizijos kanalo TSN laidai „TSN.Tyžden“ pasakojo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Pasak prezidento, dokumente aptariamos įvairios kryptys ir pateikiami JAV pasiūlymai, be kita ko, dėl požiūrio į Ukrainos saugumą. Jis pridūrė, kad tam tikrais klausimais Ukraina laikosi aiškios pozicijos, kuri negali tapti kompromiso objektu.

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07:07

Per rusų smūgį Zaporižiai sužeisti du žmonės

Rusijos pajėgoms smogus Zaporižiai, sužeisti du žmonės, apgadinti privatūs namai ir kilo gaisras, pirmadienį pranešė pareigūnai.

Apie tai rašo „Ukrainska Pravda“.

Laikinasis Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Mychaila Semikinas socialiniuose tinkluose sakė: „Per ataką apgadinti privatūs namai, automobiliai ir komercinis pastatas. Vieno iš pataikymų vietoje kilo gaisras“.

Sužeista 30 metų moteris ir 61 metų vyras. Jiems teikiama būtina pagalba.

Rusijos atakos pasekmės tikslinamos, pridūrė M. Semikinas.

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o jūs girdite ką Trampas sako?
o jūs girdite ką Trampas sako?
2026-10-26 07:37
Kad reikia būtinai ir kuo greičiau žydą zelionką nuimti, kuris niekada ir nenorėjo taikos, nes suka korupcijos schemas dar pradėjo prie baideno, o dabar sumos, tai jau pradėjo skaičiuoti, o Žemaitaitis dar anksčiau už Trampą tai sakė, o gal žurnalistai paklausė Gen. Prokuroro per jo komandiruotę Lietuvoje kaip kova su korupcija, gal jau išnaikinta ir meluoja Trampas cha cha cha
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