Šeštadienį per viešą susitikimą Veiherove, Šiaurės Lenkijoje, R. Sikorskis sakė, kad 1 200 km ilgio fronto linija išlieka statiška, o Rusijos puolamosios operacijos įstrigo kartu su didėjančiais nuostoliais. Nors Ukraina neturi tradicinio karinio jūrų laivyno, ji sužlugdė Rusijos grūdų eksporto blokadas jūroje ir sėkmingai smogia Rusijos naftos perdirbimo gamykloms bei karinės gamybos įmonėms.
R. Sikorskis perspėjo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiuo metu kliaujasi „dviem pranašumais“: slapta mobilizacija ir artėjančia žiema.
„Jis vykdo iš dalies slepiamą mobilizaciją, tikėdamasis, kad įmetęs į kovą dar 200 tūkst. „patrankų mėsos“ galės pralaužti frontą. Ir, kaip įprasta Rusijoje, jis kliaujasi „generolu Žiema“, todėl naikina šilumą tiekiančius objektus“, – sakė R. Sikorskis.
Sikorskis: Rusijos karo ištekliai pradės sekti kitais metais
Jis paragino Europos valstybes padvigubinti humanitarinę ir energetinę pagalbą, įskaitant elektros generatorius, kad būtų užtikrintas Ukrainos atsparumas per žiemą.
„Jei Ukraina išgyvens šią žiemą, optimistiškai manau, kad kitais metais Rusijos ištekliai pradės sekti“, – teigė R. Sikorskis.
Jis tvirtino, kad Vakarai turi milžinišką svertą – įšaldytą turtą, pabrėždamas, kad vien Belgijoje yra įšaldyta 240 mlrd. eurų Rusijos lėšų, kurios galėtų padėti padengti apskaičiuotą 700 mlrd. eurų Maskvos padarytą žalą.
Kalbėdamas apie vidaus saugumą, R. Sikorskis sakė, kad Užsienio reikalų ministerija šiuo metu vykdo plataus masto imituojamų kibernetinių atakų pratybas, tikrindama savo pajėgumus veikti iš saugių atsarginių vadaviečių.
Dėl technologijų reguliavimo jis teigė, kad neteisėta veikla analoginiame pasaulyje turi būti laikoma neteisėta ir internete. R. Sikorskis sukritikavo Elono Musko (Ilono Masko) korporatyvinį ir politinį kišimąsi kaip neproduktyvų, nurodydamas atvejus, kai „Starlink“ palydovinis ryšys buvo savavališkai nutrauktas Ukrainos kariams, nors jį finansavo tarptautiniai sąjungininkai, įskaitant Lenkiją.
Pasak R. Sikorskio, toks nenuspėjamas privačių monopolijų elgesys dabar verčia suverenias valstybes, tokias kaip Indija, kurti nepriklausomas palydovines sistemas.
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