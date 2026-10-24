Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Turistas Lenkijoje liko priblokštas: štai kiek paklojo už kiaušinius

2026-10-24 10:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 10:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kelionė į kalnus gali pareikalauti ne tik fizinių jėgų, bet ir nemažai pinigų. Tuo įsitikino vienas turistas, internete pasidalijęs sąskaita už pusryčius Lenkijos Tatruose. Didžiausią nuostabą jam sukėlė keturių virtų kiaušinių kaina.

Turistas Lenkijoje liko priblokštas gavęs sąskaitą kavinėje (nuotr. 123rf, facebook)

Kelionė į kalnus gali pareikalauti ne tik fizinių jėgų, bet ir nemažai pinigų. Tuo įsitikino vienas turistas, internete pasidalijęs sąskaita už pusryčius Lenkijos Tatruose. Didžiausią nuostabą jam sukėlė keturių virtų kiaušinių kaina.

REKLAMA
0

Kaip rašo Lenkijos naujienų portalas „Fakt.pl“, vyras, vardu Waldekas, spalio 2 dieną už maistą kalnų kavinėje sumokėjo 124 zlotus (apie 28,84 euro).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gavęs sąskaitą nustėro

Vis dėlto daugiausia dėmesio sulaukė ne visa sąskaita, o viena jos eilutė.

REKLAMA
REKLAMA

Už keturis virtus kiaušinius turistas sumokėjo 32 zlotus (apie 7,44 euro) – po 8 zlotus (apie 1,86 euro) už kiekvieną.

REKLAMA

Būtent ši suma paskatino diskusijas apie maisto kainas populiariose turistinėse vietose.

„Tatruose jau esu kurį laiką. Jau spėjau priprasti prie daugelio dalykų, kuriuos ten mačiau ar matau, o kitus išmokau ignoruoti.

Visada sakau, kad manęs jau niekas nenustebins, bet, kaip pasirodo, žmogus klysta. Čekis tikrai negąsdina, nes jau anksčiau esu girdėjęs posakį: „Jei neturi pinigų, į kalnus nevažiuok“ 

REKLAMA
REKLAMA

Tai labiau įdomus faktas – kaip galima nustatyti paprasto vištos kiaušinio kainą kalnų namelyje?“ – socialiniame tinkle svarstė vyras.

Ne paslaptis, kad kalnų kavinėse maisto kainos gali skirtis nuo įprastų parduotuvių ar kavinių kainų.

Tam įtakos turi prekių transportavimas, tiekimo sąlygos ir dideli lankytojų srautai.

Vis dėlto tokios sumos sulaukia keliautojų dėmesio, ypač kai kalbama apie paprastus produktus, kurių kainą nesunku palyginti su kasdienėmis išlaidomis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų