Turistas Lenkijoje liko priblokštas: štai kiek paklojo už kiaušinius

Kaip rašo Lenkijos naujienų portalas „Fakt.pl“, vyras, vardu Waldekas, spalio 2 dieną už maistą kalnų kavinėje sumokėjo 124 zlotus (apie 28,84 euro).
Gavęs sąskaitą nustėro
Vis dėlto daugiausia dėmesio sulaukė ne visa sąskaita, o viena jos eilutė.
Už keturis virtus kiaušinius turistas sumokėjo 32 zlotus (apie 7,44 euro) – po 8 zlotus (apie 1,86 euro) už kiekvieną.
Būtent ši suma paskatino diskusijas apie maisto kainas populiariose turistinėse vietose.
„Tatruose jau esu kurį laiką. Jau spėjau priprasti prie daugelio dalykų, kuriuos ten mačiau ar matau, o kitus išmokau ignoruoti.
Visada sakau, kad manęs jau niekas nenustebins, bet, kaip pasirodo, žmogus klysta. Čekis tikrai negąsdina, nes jau anksčiau esu girdėjęs posakį: „Jei neturi pinigų, į kalnus nevažiuok“
Tai labiau įdomus faktas – kaip galima nustatyti paprasto vištos kiaušinio kainą kalnų namelyje?“ – socialiniame tinkle svarstė vyras.
Ne paslaptis, kad kalnų kavinėse maisto kainos gali skirtis nuo įprastų parduotuvių ar kavinių kainų.
Tam įtakos turi prekių transportavimas, tiekimo sąlygos ir dideli lankytojų srautai.
Vis dėlto tokios sumos sulaukia keliautojų dėmesio, ypač kai kalbama apie paprastus produktus, kurių kainą nesunku palyginti su kasdienėmis išlaidomis.
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