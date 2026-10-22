Lenkijoje – protestai reikalaujant įteisinti abortus

Apie tai, remdamasis radijo stoties RMF FM paskelbta informacija, praneša leidinys „Evropejskaja pravda“.
Lenkijoje rengiami masiniai protestai reikalaujant įteisinti abortus
Protestų data pasirinkta neatsitiktinai – spalio 22 d. sukanka metinės, kai Lenkijos Konstitucinis Tribunolas priėmė sprendimą, kuriuo buvo sugriežtinti abortus reglamentuojantys įstatymai.
2020 m. Konstitucinis Tribunolas pripažino prieštaraujančia Konstitucijai nuostatą, leidusią nutraukti nėštumą, jei vaisiui buvo nustatyti sunkūs ir negrįžtami pažeidimai arba nepagydoma liga, kelianti grėsmę jo gyvybei. Anuomet dėl šio sprendimo visoje šalyje kilo masiniai protestai.
Dabartinių protestų organizatoriai primena, kad abortus reglamentuojančių įstatymų liberalizavimas buvo vienas svarbiausių 2023 m. rinkimus laimėjusios koalicijos pažadų – aktyvistai pabrėžia, kad jis iki šiol neįvykdytas.
„Valdžia nieko nepadarė, kad tai pakeistų. Nebuvo parengta jokių sprendimų, kurie leistų apeiti veto ir užtikrintų, kad moterys Lenkijos ligoninėse jaustųsi saugesnės“, – teigia judėjimas „Visos Lenkijos moterų streikas“.
Organizacijos pabrėžia, kad moterys, kurių nėštumas kelia grėsmę jų gyvybei, vis dar išrašomos iš ligoninių, nurodant, kad nėra teisinio pagrindo suteikti joms pagalbą. Dėl to joms dažnai tenka ieškoti pagalbos užsienyje.
Spalio 22 d. 18 val. demonstracijos vyks 27 miestuose, įskaitant Gdanską, Poznanę, Jelenia Gurą, Katovicus, Kelcus, Lodzę, Belsko Bialą, Varšuvą, Liubliną, Torunę, Piotrkuvą Trybunalskį, Krokuvą, Čenstakavą, Olštyną, Vroclavą, Bydgoščą ir Ščeciną.
Tai bus didžiausi protestai dėl abortų Lenkijoje per pastaruosius dvejus metus.
Antradienį Lenkijos Seimas priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis numatoma iš dalies dekriminalizuoti nėštumo nutraukimą moters sutikimu ir pagalbą atliekant abortą, kai nustatomi sunkūs vaisiaus vystymosi sutrikimai.
Vis dėlto prezidento Karolio Nawrockio kanceliarija užsiminė, kad šalies vadovas priimtas pataisas veikiausiai vetuos.
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