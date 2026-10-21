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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos parlamente – svarbus sprendimas dėl abortų

2026-10-21 08:15 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-21 08:15
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Lenkijos parlamentas pritarė griežtų šalyje galiojančių abortų įstatymų liberalizavimui. Du proeuropietiško ministro pirmininko Donaldo Tusko remiami įstatymai antradienį sulaukė parlamentarų daugumos palaikymo, vienas jų priimtas tik nedidele balsų persvara. Manoma, kad konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Nawrockis abu įstatymus vetuos.

Donaldas Tuskas (BNS nuotr.)

Lenkijos parlamentas pritarė griežtų šalyje galiojančių abortų įstatymų liberalizavimui. Du proeuropietiško ministro pirmininko Donaldo Tusko remiami įstatymai antradienį sulaukė parlamentarų daugumos palaikymo, vienas jų priimtas tik nedidele balsų persvara. Manoma, kad konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Nawrockis abu įstatymus vetuos.

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Pirmąjį įstatymo projektą pateikė D. Tusko Piliečių koalicija (KO) ir kairieji. Jis numato iš dalies dekriminalizuoti abortus ir pagalbą juos atliekant. Projektas priimtas nedidele balsų persvara – 217 parlamentarų balsavo už, 213 – prieš, trys susilaikė.

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Antruoju įstatymo projektu, kurį pateikė konservatyvesni D. Tusko koalicijos partneriai – partija „Lenkija 2050“ ir Valstiečių partija, siekiama atšaukti 2020 m. Konstitucinio Tribunolo sprendimą, pagal kurį net sunkūs vaisiaus apsigimimai nėra pagrindas legaliai nutraukti nėštumą. Šiam įstatymui pritarė 233 parlamentarai, 203 balsavo prieš, vienas susilaikė.

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Vieni griežčiausių abortų įstatymų Europoje

Lenkijoje iki šiol galioja vieni griežčiausių abortų įstatymų Europoje. Gydytojams leidžiama nutraukti nėštumą tik išžaginimo, kraujomaišos atvejais arba kilus pavojui moters gyvybei ar sveikatai.

Už pagalbą atliekant neteisėtą abortą gresia iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė. Dėl griežtų ribojimų daugelis medikų baiminasi nutraukti nėštumą arba ilgai delsia prieš imdamiesi veiksmų.

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