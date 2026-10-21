Lenkijos parlamente – svarbus sprendimas dėl abortų

Pirmąjį įstatymo projektą pateikė D. Tusko Piliečių koalicija (KO) ir kairieji. Jis numato iš dalies dekriminalizuoti abortus ir pagalbą juos atliekant. Projektas priimtas nedidele balsų persvara – 217 parlamentarų balsavo už, 213 – prieš, trys susilaikė.
Antruoju įstatymo projektu, kurį pateikė konservatyvesni D. Tusko koalicijos partneriai – partija „Lenkija 2050“ ir Valstiečių partija, siekiama atšaukti 2020 m. Konstitucinio Tribunolo sprendimą, pagal kurį net sunkūs vaisiaus apsigimimai nėra pagrindas legaliai nutraukti nėštumą. Šiam įstatymui pritarė 233 parlamentarai, 203 balsavo prieš, vienas susilaikė.
Vieni griežčiausių abortų įstatymų Europoje
Lenkijoje iki šiol galioja vieni griežčiausių abortų įstatymų Europoje. Gydytojams leidžiama nutraukti nėštumą tik išžaginimo, kraujomaišos atvejais arba kilus pavojui moters gyvybei ar sveikatai.
Už pagalbą atliekant neteisėtą abortą gresia iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė. Dėl griežtų ribojimų daugelis medikų baiminasi nutraukti nėštumą arba ilgai delsia prieš imdamiesi veiksmų.
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