Rasa Strimaitytė
Tragiška nelaimė Vokietijoje: sudužo lėktuvas
Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje sudužus nedideliam lėktuvui pirmadienį žuvo trys žmonės. Pasak Heinsbergo policijos atstovo, orlaivis sudužo apie 11.20 val. dirbamame lauke Erkelence. Jo duomenimis, išgyvenusiųjų nebuvo. Aiškinasi incidento priežastis Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Atstovas kol kas negalėjo pateikti informacijos ir apie žuvusiųjų tapatybę. Į įvykio vietą atskubėjo ugniagesiai, policija ir techninės pagalbos tarnyba.
Keliautojams – svarbi žinia: štai kur stoja skrydžiai
Aktyviausias Europos ugnikalnis Etna vėl spjaudosi pelenais ir smarkiai trikdo skrydžius iš ir į Siciliją. 300 tūkst. gyventojų turinčio Katanijos miesto oro uostas institucijų nurodymu laikinai nutraukė orlaivių kilimą ir nusileidimą – kol kas iki pirmadienio vakaro. Daugiau kaip 50 skrydžių buvo atšaukta arba nukreipta į kitus oro uostus. Paveiktos ir tarptautinės jungtys. Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto (INGV) duomenimis, pelenų debesis kyla į maždaug 4 km aukštį.
Vokietija pasiuntė perspėjimą Maskvai: „Jie už tai sumokės“
Rusiją dėl dronų incidento Leipcigo oro uoste viešai apkaltinusi Vokietijos vyriausybė paskelbė apie virtinę atsakomųjų priemonių, be kita ko ir griežtesnius veiksmai prieš vadinamąjį Rusijos šešėlinį laivyną. Portalo „Deutsche Welle“ kalbinti ekspertai apžvelgia ligšiolinio Vokietijos neryžtingumo priežastis ir pabrėžia, kad griežtesnės priemonės neabejotinai susilpnintų Rusijos karo ekonomiką.
2026-09-11
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Šveicarijoje nugriaudėjo galingas sprogimas: vyksta didžiulė gelbėjimo operacija
Ritomo hidroelektrinėje Šveicarijoje trečiadienio rytą įvyko sprogimas. Pranešama apie du sužeistuosius. Sprogimo priežastis kol kas nežinoma, skelbia šveicarų žiniasklaida. Tičino kantono policija patvirtino, kad du asmenys nukentėjo sunkiai. Apgadinta dalis objekto. Daugiau detalių nežinoma. Vyksta didžiulė gelbėjimo operacija Incidentas įvyko Pjotos miestelyje. Vyksta didelio masto operacija. Į įvykio vietą atskubėjo ugniagesiai, gelbėjimo tarnybos ir „Rega“ gelbėjimo sraigtasparnis.
Norvegija atsisveikina su karaliumi: į Oslą plūsta pasaulio lyderiai, tarp jų – Nausėda ir Zelenskis
Praėjus dvylikai dienų po mirties, trečiadienį Osle bus iškilmingai palaidotas Norvegijos karalius Haraldas V. Gedulo ceremonijoje dalyvaus karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą. Trečiadienį Osle bus ir Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, patvirtino Norvegijos vyriausybė. Karstas su Haraldo V. palaikais 12.00 val. (13.00 val. Lietuvos laiku) pajudės iš Karališkųjų rūmų į Oslo katedrą, kur 13.00 val. (14.00 val.
2026-09-09
Vokietijos rinkimų rezultatai pradžiugino Rusiją: pasiuntė kandžią žinutę Merzui
Rusija su pasitenkinimu reagavo į rinkimų rezultatus Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemėje. AfD pasiekė istorinį rezultatą ir taip pažemino dabartinę kanclerio Friedricho Merzo vyriausybę, pareiškė Kremliaus specialusis įgaliotinis Kirilas Dmitrijevas. „Istorinė AfD pergalė yra pažeminimas už diskredituotos Vokietijos valdančiosios koalicijos aroganciją, ribotumą, karo kurstymą, nekompetenciją ir veidmainystę, – rašė jis platformoje „X“. – Vokiečiai tarė žodį, o Vokietija pabudo.
2026-09-07
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Nepale rasti du po potvynio išgyvenę žmonės
Praėjus dešimčiai dienų po niokojančios potvynio bangos, gelbėtojai Nepale rado dar du išgyvenusius žmones. Policijos atstovas pranešė, kad Betravatyje su Tibetu besiribojančioje Bagmačio provincijoje iš užversto namo išgelbėta moteris. Ji gydymui išskraidinta į Katmandu. Apie moters būklę kol kas detalesnės informacijos nėra. Nepalo kariuomenė, be to, patvirtino, kad iš nuniokotos hidroelektrinės tunelio Rasuvos rajone buvo išgelbėtas Kinijos pilietis.
Potvynio Nepale padariniai – aukų skaičius toliau auga
Po to, kai praėjus daugiau nei savaitei po pražūtingo potvynio Himalajuose iš nuolaužų užversto tunelio buvo išgelbėti du žmonės, Nepalo gelbėjimo tarnybos šeštadienį tęsė galimai stichiją išgyvenusiųjų paiešką. Pasak kariuomenės atstovo, paieška, be kita ko, tęsiama, „Trishuli 3A“ hidroelektrinės tunelyje, kuriame penktadienį buvo rasti du išgelbėti darbininkai. Praėjusios savaitės trečiadienį įvykusi katastrofa sunaikino mažiausiai dvylika hidroelektrinių.
Riabkovas: siekdamos sureguliuoti Ukrainos konfliktą, JAV turi atsižvelgti į realijas vietoje
Prieš planuojamą JAV specialiųjų pasiuntinių Steve’o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio vizitą Maskvoje ir Kyjive Rusija ragina Jungtines Valstijas derybose dėl konflikto pabaigos atsižvelgti į realijas mūšio lauke. Padėtis keičiasi ne Ukrainos naudai, pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas, kurį cituoja rusų valstybinė naujienų agentūra TASS.
2026-09-05
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Vakarų Nilo virusas Europoje – užregistruota per tūkstantį naujų atvejų
Europoje nuo sezono pradžios užregistruota daugiau kaip tūkstantis užsikrėtimo Vakarų Nilo virusu atvejų. Iki praėjusio ketvirtadienio 15 Europos šalių registruoti iš viso 1 086 atvejai, kai žmonės užsikrėtė vietoje, t. y. – ne kelionėse.
Taifūnas Saudel Kinijoje pareikalavo aukų
Taifūnas Saudel Kinijoje pareikalavo aukų. Dziangsi provincijoje smarkių liūčių sukelta nuošliauža pražudė mažiausiai vieną žmogų. 11 asmenų laikomi dingusiais, šeštadienį pranešė vietos institucijos, kuriomis remiasi agentūra „Reuters“. Pateiktais duomenimis, apgadinta dvylika namų. Valstybinis televizijos kanalas CCTV, be to, pranešė, kad nuošliauža Gaopinge Sičuano provincijoje įkalino daugiau nei dešimt žmonių. Nuošliauža nuslinko apie 4.00 val.
Izraelio išpuoliai Pietų Libane: žuvo trys žmonės, 23 sužeisti
Per Izraelio atakas Pietų Libane, Libano sveikatos ministerijos duomenimis, penktadienį žuvo trys žmonės, o dar 23 buvo sužeisti. Ministerijos duomenimis, tarp sužeistųjų yra moterų, vaikų ir medicinos darbuotojų. Izraelio kariuomenė pranešė, kad surengė ataką Pietų Libane po to, kai Irano remiama „Hezbollah“ grupuotė pradėjo dronų smūgį prieš Izraelio karius. Pasak Libano naujienų agentūros NNA, Izraelio kariuomenė atakavo taikinius visame Pietų Libane.
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Trumpas nesureikšmina karo su Iranu: mums tai menkniekis
JAV nepasiekiant laimėjimų konflikte su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas bando sumenkinti karą su Islamo Respublika. „Aš tai vadinu kariniu konfliktu, nes mums tai menkniekis. Tai nėra kažkoks didelis dalykas“, – sakė jis penktadienį per spaudos konferenciją Ovaliniame kabinete, prieš pradėdamas girtis savo tariamais laimėjimais. Žurnalistui paklausus, ar 18 žuvusių JAV karių yra „menkniekis“, D. Trumpas iš pradžių neatsakė.
2026-09-05
Trumpas tikina, kad Putinas neplanuoja pulti NATO: „Aš ji labai gerai pažįstu“
Po Rusijos bandymo surengti išpuolį Leipcigo/Halės oro uoste Vokietijoje JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako ir toliau nematantis pavojaus, kad Rusija galėtų pulti NATO. „Mes bendraujame, aš jį labai gerai pažįstu. V. Putinas neplanuoja pulti NATO teritorijos“, – teigė D. Trumpas, atsakydamas į klausimą, ar drono su sprogmenimis radimas Leipcigo/Halės oro uoste reiškia tokį puolimą. Detaliau jis šio klausimo nekomentavo.
2026-09-05
Prancūzijos ūkininkams – daugiau nei milijardo eurų parama po sausros
Po rekordinių karščių didelėje Europos dalyje Prancūzija paskelbė apie daugiau kaip milijardo eurų paramą savo ūkininkams. Apie pusę pagalbos paketo – maždaug 520 mln. eurų – sudaro skubios išmokos, skirtos kompensuoti dėl orų patirtą žalą, penktadienį pareiškė žemės ūkio ministrė Annie Genevard, kuria remiasi agentūra „Reuters“. Be to, planuojama įsteigti vietinį atkūrimo fondą, skirtą padėti ūkiams įsigyti sėklų ir pašarų gyvuliams.
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Po katastrofiško potvynio Nepale – pagalbos prašymas: reikia 50 mln. dolerių
Po pražūtingos potvynio bangos Himalajuose Jungtinės Tautos kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, prašydamos skirti pagalbai beveik 50 mln. dolerių. Ši suma reikalinga pasirūpinti daugiau nei 84 tūkst. nukentėjusiųjų Nepale, penktadienį pareiškė JT. Lėšos pirmiausiai numatytos maistui, geriamajam vandeniui, vaistams ir laikiniems būstams. Nepalo ir Tibeto pasienio regione rugpjūčio 26 d. kilo staigus potvynis.
Rusijoje pašautas aukšto rango karininkas: viena kulka pataikė į veidą
Engelse Rusijos Saratovo srityje pašautas ir sunkiai sužeistas Rusijos oro ir kosmoso pajėgų karininkas. Rusų „Telegram“ kanalas „Mash“ pranešė, kad nežinomas asmuo motociklu privažiavo prie privataus namo Probuždenije gyvenvietėje ir du kartus šovė į kariškį. Viena kulka pataikė jam į viršutinę kūno dalį, kita – į veidą. Taip pat sužeistas jo vairuotojas. Karininkas buvo nugabentas į ligoninę. Čia nuspręsta jį specialiu lėktuvu nuskraidinti į Maskvą.
2026-09-03
Putinas aiškina, kad naujos mobilizacijos nebus: rusai esą patys eina kariauti
Rusija, pasak vadovo Vladimiro Putino, šiuo metu neplanuoja naujos mobilizacijos. Atitinkamos spekuliacijos yra Ukrainos „dezinformacijos kampanija“, sakė jis ketvirtadienį. Taip esą siekiama paveikti šį mėnesį vyksiančių Rusijos parlamento rinkimų rezultatus. „Šiandien nėra scenarijaus, kuris reikalautų mobilizacijos, – kalbėjo V. Putinas Rytų ekonomikos forume Vladivostoke.
2026-09-03
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Neįprastas incidentas: praeivis Suomijoje aptiko kelių metrų droną
Suomijos institucijos aiškinasi incidentą, kai prie Porvo miesto krantų buvo rastas nežinomas dronas. Svarstoma, ar tai nebuvo teritorinis pažeidimas. Porvas yra pietų Suomijoje, maždaug už 50 km į šiaurės rytus nuo Helsinkio. Pasak gynybos ministro Antti Häkkäneno, incidentą tiria policija ir pasienio apsauga. Droną antradienį rado praeivis. Remiantis dabartine informacija, Gynybos ministerija mano, kad tai yra kartografavimui skirtas dronas, todėl pavojaus aplinkiniams nebuvo.
Zelenskis rėžė: čia saugu nebus
Ukrainos vyriausybė informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO), kad „Rusijos oro erdvė nėra saugi“. Tai trečiadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, atkreipdamas dėmesį į „karinių veiksmų intensyvėjimą“ virš Rusijos. A. Sybiha paragino vengti Rusijos oro erdvės.
2026-09-02
Zelenskis kirto Europai: kol Rusija puolė, partneriai atostogavo
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo šalių partnerių atstovus, kad jie atostogauja, kai jo šalis kovoja dėl išlikimo. „Pastarąsias dvi savaites Europa ir visas pasaulis, kuris mums padeda, atostogavo“, – sakė V. Zelenskis žurnalistams. Rusija esą šį laiką išnaudojo atakoms prieš Ukrainos infrastruktūrą, taip pat siekdama sutrikdyti naujų mokslo metų pradžią.
2026-09-01
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Įtampa tarp Vokietijos ir Rusijos auga: Maskva grasina atsaku
Vokietijai paskelbus apie baudžiamąsias priemones Maskvai po nepavykusio drono išpuolio Leipcigo/Halės oro uoste, Rusija pareiškė atitinkamai reaguosianti. Atsakas bus toks pat, kaip ir ankstesnių vienašališkų bei neteisėtų sankcijų atveju, agentūrai „dpa“ pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.
2026-09-01
Iš Latvijos – kaltinimai Baltarusijai: „Jie neabejotinai apie tai žinojo“
Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomos Baltarusijos institucijas, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. „Tiesiog neįmanoma iškasti tokį tunelį, apie tai nežinant Baltarusijos sienos apsaugos pareigūnams“, – Latvijos radijui sakė tarnybos vadovas Guntis Pujatas, turėdamas omenyje praėjusią savaitę aptiktą slaptą perėją po dabar jau stipriai saugoma Europos Sąjungos išorine siena tarp Baltarusijos ir Latvijos.
2026-08-28
Lenkiją sulauks penkių F-35 naikintuvų
Lenkiją pasieks dar penki F-35 naikintuvai. Orlaiviai yra pakeliui į 32-ąją taktinės aviacijos bazę Laske, trečiadienį pranešė gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas, kuriuo remiasi polskieradio.pl. „Tai sustiprins ne tik karinių oro pajėgų pajėgumus, bet ir visą saugumo sistemą, kurią kuriame kartu su savo sąjungininkais“, – rašė jis tinkle „X“. Dabar Lenkija iš viso turės aštuonis F-35 naikintuvus.
2026-08-26
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Iš Trumpo – mįslinga užuomina apie ČŽA direktoriaus skrydį į Maskvą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus Johno Ratcliffe'o vizitas Maskvoje buvo „pusiau eilinis“, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. „Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą. Nenorėčiau nuvilti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi“, – interviu konservatyviam radijo laidų vedėjui Glennui Beckui sakė D. Trumpas.
2026-08-26
Mirė buvęs Estijos premjeras ir eurokomisaras Kallasas
Eidamas 78-uosius metus, mirė buvęs Estijos premjeras ir ilgametis eurokomisaras Siimas Kallasas. „Su giliu liūdesiu pranešu, kad praėjusią naktį mirė mano mylimas tėvas“, – socialiniuose tinkluose rašė jo duktė, ES užsienio politikos įgaliotinė Kala Kallas. S. Kallasas nuo pat Estijos nepriklausomybės atgavimo formavo šalies politiką – buvo ministras pirmininkas, užsienio reikalų ir finansų ministras, taip pat Centrinio banko vadovas.
2026-08-22
Vokietijos užsienio reikalų ministras paskelbė apie papildomą milijoninę paramą Ukrainai
Į Kyjivą atvykęs Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas pažadėjo Ukrainai papildomą paramą. „Vokietija skiria papildomai 50 mln. eurų humanitarinei pagalbai“, – šeštadienį per spaudos konferenciją su savo Ukrainos kolega Andrijumi Sybiha sakė J. Wadephulas. Kartu jis paskelbė apie tolesnes derybas dėl papildomų oro gynybos sistemų Ukrainai.
2026-08-22
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Dėl miško gaisro Ispanijoje evakuota apie 1 tūkst. žmonių
Ispanijos Valensijos regione toliau plinta miško gaisras. Dėl liepsnų prie Gatovos savivaldybės teko evakuoti apie 1 tūkst. žmonių. Asmenims, neturintiems nuosavo transporto, buvo skirti autobusai, sakė autonominio Valensijos regiono civilinės saugos ministras Juanas Carlosas Valderrama. Liepsnos, kurias vėlų ketvirtadienio vakarą, kaip manoma, įplieskė žaibas, iki šiol nėra suvaldytos. Iki penktadienio vakaro išdegė daugiau nei 400 hektarų plotas.
JAV ir Kanadai nepavyko išspręsti prekybos ginčo
Muitų ginče tarp JAV ir Kanados abiem šalims nepavyko pasiekti susitarimo. Tai naktį į šeštadienį, prieš baigiantis prezidento Donaldo Trumpo nustatytam terminui, paskelbė JAV prekybos įgaliotinis Jamiesonas Greeras. Derybomis tarp abiejų šalių tikėtasi užkirsti kelią naujų 50 proc. JAV muitų įsigaliojimui plačiam Kanados prekių asortimentui vidurnaktį vietos laiku (6.00 val. Vidurio Europos vasaros laiku). Taigi muitai įsigaliojo.
2026-08-22
Moldovoje sudužo dronas
Į Moldovos oro erdvę įskrido ir laukuose sprogo tikriausiai rusų dronas. Nežinoma skraidyklė sudužo Štefan Vodės rajone pačiuose šalies pietryčiuose ir sukėlė nedidelį gaisrą, tinkle „Telegram“ pranešė Moldovos policija. Žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba ekspertai. Ukrainos žiniasklaidos teigimu, „Banderol“ tipo rusų dronas, artėdamas prie Odesos uosto, nukrypo nuo kurso ir kirto Moldovos sieną.
2026-08-17
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Aliarmas Latvijoje: naikintuvai numušė įskridusį droną
NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, pranešė Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS). Šis perėmimas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl dronų veiklos, karui Ukrainoje tęsiantis jau penktus metus.
2026-08-14
Tragiška nelaimė: sudužo JAV kariuomenės sraigtasparnis, žuvo pilotai
Teksase sudužo JAV pajėgų sraigtasparnis. Žuvo du pilotai, pranešė amerikiečių stotis CNN ir vietos žinių stotys. Policijos duomenimis, „Apache“ tipo sraigtasparnis sudužo netoli JAV sausumos pajėgų karinės bazės Fort Hudo – orlaivis rėžėsi į lauką prie Salado gyvenvietės, kur kilo didelis gaisras. Nežinoma, kodėl įvyko katastrofa Kodėl sraigtasparnis patyrė katastrofą, kol kas nežinoma. Fort Hudo bazė patvirtino incidentą.
„Tai beprotiška“: diena Ispanijoje virto naktimi
Diena tapo naktimi: pirmą kartą per dvidešimt metų Europos žemyninėje dalyje vėl vyko visiškas Saulės užtemimas. Trečiadienio vakarą didelė Ispanijos dalis paskendo tamsoje, kai Mėnulis užstojo Saulę ir metė šešėlį ant Žemės. Kitose Europos dalyse, įskaitant Lietuvą, buvo stebimas dalinis užtemimas. Čia taip pat tūkstančiai žmonių susirinko pasigėrėti reginiu.
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Krymas vėl tamsoje: Sevastopolį pasiekė Ukrainos smūgiai
Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolio uostamiestis Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje vėl liko be elektros. Miestas dėl masinės Ukrainos atakos atkirstas nuo elektros tiekimo, pareiškė Maskvos paskirtas Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas, kuriuo remiasi valstybinė naujienų agentūra TASS. Kariuomenė esą atremia Ukrainos smūgį. Šiuo metu ekspertai vertina padarytą žalą. Kyjivas priešinasi invazijai Rusija jau beveik puspenktų metų kariauja prieš Ukrainą.
2026-08-13
Ukrainos dronų smūgis atjungė Sevastopolį nuo elektros
Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolio uostamiestis Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje vėl liko be elektros. Miestas dėl masinės Ukrainos atakos atkirstas nuo elektros tiekimo, pareiškė Maskvos paskirtas Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas, kuriuo remiasi valstybinė naujienų agentūra TASS. Kariuomenė esą atremia Ukrainos smūgį. Šiuo metu ekspertai vertina padarytą žalą.
2026-08-13
Ukraina skelbia apie pokyčius: nebeskelbs šių karo duomenų
Rusijai intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Įvesti „tam tikri pokyčiai“ skelbiant kasdienines ryto ataskaitas, trečiadienį tinkle „Facebook“ pareiškė karinių oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas. Be kita ko, nebebus nurodomas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius. Nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ar perimtų raketų skaičių, teigė J. Ihnatas.
2026-08-13
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Trumpas paaiškino, kodėl iš Turkijos grįžo kitu lėktuvu: „Aš darau tai, ką jie sako“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino pranešimus, kad prieš pat išskrisdamas iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje slapta persėdo į kitą lėktuvą Turkijos sostinės oro uoste. „Jie norėjo, kad aš skrisčiau kitu reisu, kitu lėktuvu“ – antradienį sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje savo apsauginius. – Jie taip norėjo, tad aš taip ir padariau. Aš darau tai, ką jie sako.“ „Manau, kad buvo grėsmė, – pridūrė D. Trumpas per trumpą pokalbį su žurnalistais.
2026-08-12
Iš Zelenskio – nerimą kelianti žinia: atskleidė Putino planus
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas planuoja plataus masto mobilizaciją. Masinė mobilizacija numatyta rudenį, iškart po rugsėjį vyksiančių parlamento rinkimų, savo vakariniame vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis, remdamasis žvalgybos informacija ir Rusijos dokumentais. Kalbama apie kelis šimtai tūkstančių rusų iki metų pabaigos ir dar maždaug tiek pat kitais metais, teigė V. Zelenskis.
2026-08-12
Šiaurės Korėja Japonijos link paleido balistinę raketą
Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korėjos karinių pratybų, Šiaurės Korėja, Seulo duomenimis, paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą, trečiadienį pareiškė Pietų Korėjos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas. „Mūsų kariuomenė sustiprino savo budrumą ir stebėjimą dėl galimų tolesnių paleidimų“, – teigiama pranešime. „Mūsų kariuomenė 6.00 val.
2026-08-12
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Zelenskis perspėja, kokiam žingsniui ruošiasi Putinas: tai įvyktų po rinkimų
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas planuoja plataus masto mobilizaciją. Masinė mobilizacija numatyta rudenį, iškart po rugsėjį vyksiančių parlamento rinkimų, savo vakariniame vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis, remdamasis žvalgybos informacija ir Rusijos dokumentais. Kalbama apie kelis šimtai tūkstančių rusų iki metų pabaigos ir dar maždaug tiek pat kitais metais, teigė V. Zelenskis.
2026-08-12
Italijos saloje – tikras košmaras: turistai nežino, kaip grįžti namo, miega oro uoste
Išsiveržus Etnos ugnikalniui, Italijos Viduržemio jūros saloje Sicilijoje per patį atostogų sezono įkarštį įstrigo tūkstančiai turistų. Dėl pelenų debesies didžiausiame salos oro uoste netoliese esančioje Katanijoje kyla ir leidžiasi gerokai mažiau lėktuvų. Antradienio rytą pakilo tik vienas vidaus reisu skrendantis orlaivis. Visi nusileidimai atsargumo sumetimais atšaukti iki 19.00 val. Aktyviausias Europos ugnikalnis jau nuo penktadienio spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų fragmentais.
2026-08-11
Navalnaja įvardijo, ko bijo Kremlius: „Žmonės Rusijoje pradėjo telktis“
Rusijos opozicijos politikė Julija Navalnaja sako, kad liberalios partijos „Jabloko“ pašalinimas iš rugsėjį vyksiančių parlamento rinkimų rodo, jog Kremlius bijo karo priešininkų. Kremlius suprato, kad žmonės Rusijoje pradėjo telktis, teigė kalėjime mirusio Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno, kuris buvo vienas aršiausių prezidento Vladimiro Putino kritikų, našlė.
2026-08-11
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Zelenskis kelia nerimą Maskvai: Ukraina ruošia naujas atakas Rusijos gilumoje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie tolesnius atsakomuosius smūgius Rusijos gilumoje. Savo vakariniame vaizdo kreipimesi jis pirmadienio vakarą nurodė į prieš tai jau Generalinio štabo patvirtintą smūgį Rusijos pramonei Tobolske Sibire. Bus rengiamos tolesnės atakos Rusijos gilumoje, kad Maskvai būtų parodyta, jog būtina taika, pabrėžė V. Zelenskis. Jis įspėjo ir dėl Šiaurės Korėjos.
2026-08-11
Per smarkų žemės drebėjimą žuvo virš 100 žmonių: Kolumbijoje – nepaprastoji padėtis
Per smarkų žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 111, dar 87 buvo sužeisti, pirmadienį pareiškė naujasis šalies prezidentas Abelardo de la Espriella. Tik penktadienį pareigas pradėjęs eiti valstybės vadovas paskelbė nepaprastąją padėtį. Sugriauta arba apgadinta tūkstančiai namų, sakė jis.
Siaubinga rusų ataka – balistinėmis raketomis atakavo Ukrainą: skaičiuojami žuvę
Rusija, Ukrainos duomenimis, naktį į antradienį balistinėmis raketomis vėl atakavo Kyjivą ir kitus miestus. Per smūgius vien tik pietuose esančiame Zaporižios mieste žuvo mažiausiai penki žmonės ir dar 20 buvo sužeista, tinkle „Telegram“ pranešė karinis gubernatorius Ivanas Fedorovas. Smogta pramonės objektams ir infrastruktūrai. Iš sostinės Kyjivo pranešta apie vieną sužeistąjį. Meras Vitalijus Klyčko platformoje „Telegram“ rašė: „Sprogimai sostinėje. Miestas apšaudomas.
2026-08-11
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Po pavojingo incidento Lenkija keičia tvarką: apie kylančius naikintuvus gyventojus perspės SMS žinutėmis
Lenkija ateityje SMS žinutėmis informuos savo piliečius, kai jos oro pajėgos dėl Rusijos smūgių Ukrainai kels į orą naikintuvus. Taip reaguojama į liepos pabaigoje įvykusį incidentą, kai šalies teritorijoje nukrito raketa, naujienų portalui „Wirtualna Polska“ sakė gynybos viceministrė Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Liepos 30 d. per masinius oro antskrydžius prieš Ukrainą į Lenkijos oro erdvę įskrido ir netoli Liublino miesto nukrito skraidantis objektas.
Policija buvo sukelta ant kojų: lagamine rastas „lavonas“ pasirodė esąs visai ne žmogus
Netikėtas posūkis tyrime dėl spėjamo nužudymo Australijoje: paaiškėjo, kad savaitgalį Naujojo Velso valstijoje lagamine kelkraštyje rastas esą irstantis lavonas yra natūralaus dydžio lėlė. Stotis ABC citavo policiją, teigusią, kad tai greičiausiai sekso lėlė. Radinys lagamine sekmadienį sukėlė didelę policijos operaciją – pareigūnai net atitvėrė įvykio vietą į šiaurės rytus nuo sostinės Kanberos. Policija, be kita ko, mėgino spėjamą auką susieti su dingusiais asmenimis.
2026-08-10
Vykstantiems atostogų į vieną populiarią kryptį – svarbus įspėjimas
Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų fragmentais. Per ypač intensyvią erupcijos fazę sekmadienio popietę vulkano viršūnės zonoje buvo užfiksuota virtinė sprogimų. Didelis pelenų kiekis šiuo metu sklinda pietų–pietryčių kryptimi, pirmadienį Katanijoje pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas (INGV), kuriuo remiasi agentūra APA. Perspėjimas oro eismui padidintas iki aukščiausio – raudono – lygio.
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Kinijoje – neeilinė padėtis: gyventojams liepta nekelti kojos iš namų
Taifūnas Dolphin su smarkiu lietumi ir stipriais vėjo gūsiais sutrikdė Šanchajaus kasdienybę. Buvo visiškai nutrauktas eismas keturiose metro linijose, kitose traukiniai kursavo sutrumpintais maršrutais, pranešė miesto transporto tarnyba. Buvo paveikti ir skrydžiai, sustabdytas visų miesto keltų ir pramoginių laivų eismas upėse. Pudongo ir Hongčiao oro uostuose, anot operatorių, atšaukta apie 950 pakilimų ir nusileidimų.
Aliarmas prie Trumpo golfo aikštyno: įskrido 2 orlaiviai, pakelti naikintuvai
Du orlaiviai įskrido į laikiną skrydžių draudimo zoną aplink JAV prezidento Donaldo Trumpo golfo aikštyną Bedminsteryje Naujojo Džersio valstijoje. Juos sekmadienį perėmė ir iš uždarytos oro erdvės išlydėjo „F-16“ naikintuvai, pranešė už tai atsakinga karinė vadavietė (NORAD). D. Trumpas savaitgalį buvo golfo klube Bedministeryje. JAV stotis „Fox News“ ir bulvarinis laikraštis „The New York Post“ pranešė, kad orlaiviai perimti netoli golfo aikštyno.
2026-08-10