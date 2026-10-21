Grėsmė Lenkijoje: pakilo karinė aviacija

Oro pavojus paskelbtas dėl Rusijos atakos prieš Ukrainos vakarinę dalį.
Lenkijoje – oro pavojaus perspėjimas
„Per Oro operacijų centrą – Oro pajėgų vadavietę – buvo mobilizuotos būtinos oro gynybos sistemos pajėgos ir priemonės.
Šios priemonės yra prevencinio pobūdžio ir skirtos Lenkijos oro erdvės saugumui užtikrinti bei apsaugoti, ypač rajonuose, besiribojančiuose su pavojingomis teritorijomis.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė stebi esamą situaciją, o jai pavaldžios pajėgos ir priemonės yra pasirengusios reaguoti“, – rašoma Vyriausybės saugumo centro pranešime.
Pranešimai išsiųsti Pakarpatės vaivadijos gyventojams.
Lenkijos oro erdvėje veikia karinė aviacija.
Po maždaug valandos pavojaus signalas buvo atšauktas, pranešta, kad pavojaus Lenkijos teritorijai nebėra.
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