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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje sulaikytas 16-metis: planavo žudynes

2026-10-21 10:26 / šaltinis: BNS
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2026-10-21 10:26
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Lenkijos sostinėje Varšuvoje namuose radus ginklų dėl įtariamo masinių žudynių planavimo sulaikytas 16 metų vaikinas, trečiadienį skelbia „TVP World“.

Lenkijos policija (nuotr. Facebook)

Lenkijos sostinėje Varšuvoje namuose radus ginklų dėl įtariamo masinių žudynių planavimo sulaikytas 16 metų vaikinas, trečiadienį skelbia „TVP World“.

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Pareigūnai pas paauglį pasirodė gavę pranešimą, kad jis planuoja „nužudyti kelis žmones“.

Per kratą jo namuose pareigūnai rado keletą ginklų ir pavojingų daiktų, įskaitant mačetę, peilius, kastetus, teleskopinę lazdą ir daiktus, kuriuos policija apibūdino kaip „panašius į šaunamuosius ginklus“.

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Inspektoriaus pavaduotoja Marta Sulowska trečiadienį išplatintame pareiškime nurodė, kad paauglys taip pat „turėjo neperšaunamą liemenę ir ašarinių dujų balionėlį“.

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„Visas pavojingų daiktų arsenalas buvo paimtas. Šešiolikmetis buvo sulaikytas (įtariant) rengimusi įvykdyti žmogžudystę“, – pridūrė ji.

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Tris mėnesius praleis nepilnamečių pataisos namuose

Dabar jis ateinančius tris mėnesius praleis nepilnamečių pataisos namuose. Pasak policijos, jo bylą nagrinės šeimos teismas.

Šis incidentas įvyko pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje užfiksavus virtinę smurtinių incidentų mokyklose, kuriuose dalyvavo paaugliai.

Per keturias dienas Mazovijos vaivadijoje įvyko trys išpuoliai, per kuriuos vienas žmogus žuvo, o dar keli buvo sužeisti.

Šie incidentai pakurstė nuogąstavimus dėl galimų panašių išpuolių, todėl policija visoje šalyje sustiprino saugumo patikras švietimo įstaigose.

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