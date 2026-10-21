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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lenkija perspėja: Putinas tikrina, kiek toli gali eiti

2026-10-21 09:01 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 09:01
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Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio komanda linksta manyti, kad Rusijos atakos ir diversijos yra savotiškas išbandymas ne tik Lenkijai, bet ir visoms NATO narėms, rašo „RBC-Ukraine“.

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)
GALERIJA (14)

Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio komanda linksta manyti, kad Rusijos atakos ir diversijos yra savotiškas išbandymas ne tik Lenkijai, bet ir visoms NATO narėms, rašo „RBC-Ukraine“.

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„Rusija šiandien nepradės plataus masto puolimo prieš Lenkiją. Šiuo metu ji neturi pajėgumų taip pulti. Tačiau tokio pobūdžio atakomis taip pat bandoma patikrinti, kaip reaguos NATO“, – „RBC-Ukraine“ pareiškė aukšto rango Lenkijos vadovybės šaltinis, artimas šalies prezidentui K. Nawrockiui.

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Verta pažymėti, kad kalbama ne tik apie partnerių pasirengimą pakelti naikintuvus į orą ar numušti dar vieną Rusijos droną. Tikėtina, kad Kremlius nori suprasti, kaip į jo provokacijas reaguos visa valstybės sistema.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas (Stop kadrai iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)

Maskva ieško teisės aktų spragų

Būtent todėl Maskva ir toliau aktyviai ieško teisės aktų spragų, analizuoja Lenkijos valdžios bei specialiųjų tarnybų veiksmus ir bando nustatyti visuomenės vidines baimes.

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„Pagrindinis tokių operacijų tikslas – išprovokuoti politinį susiskaldymą šalies viduje, paralyžiuoti sprendimų priėmimą ir galiausiai priversti Varšuvą bei Vakarų partnerius nutraukti paramą Ukrainai“, – rašoma straipsnyje.

Viena pagrindinių problemų yra ta, kad iki šiol neaišku, kaip tinkamai reaguoti į Rusijos atakas čia ir dabar. Lenkija, kaip ir kitos Aljanso šalys, savo reakcijas ir atsakomuosius veiksmus visada turi derinti tiesiogiai su NATO.

 

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