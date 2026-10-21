JAV senatorius rėžė tiesiai šviesiai: Putinas Trumpu groja kaip smuiku

T. Tillisas teigė, kad V. Putino tvirtinimas, esą jis įsiveržė į Ukrainą siekdamas šalies „denacifikacijos“, yra melas. Pasak jo, D. Trumpo susitarimai su Rusija dėl šimtų tūkstančių tonų rusiško dyzelino importo ir sankcijų panaikinimo yra klaida, dėl kurios JAV dar gailėsis.
„Rusai meluoja. V. Putinas meluoja. V. Putinas manipuliuoja prezidentu D. Trumpu kaip tik panorėjęs. Ir istorija nebus palanki Amerikai, kuri nesugebėjo apginti Vakarų pasaulio, jeigu V. Putinas iš tiesų pasieks savo tikslą“, – pareiškė JAV politikas.
Leidinys pranešė, kad T. Tillisas V. Putino pasiūlytą trišalį viršūnių susitikimą, kuriame dalyvautų Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir D. Trumpas, pavadino „absurdu“.
„Manau, kad viršūnių susitikimas, kuriame dalyvautų Xi Jinpingas ir V. Putinas – dviejų šalių, siekiančių užvaldyti pasaulį, lyderiai, – yra absurdas“, – pabrėžė jis.
Senatorius respublikonas taip pat išreiškė abejonių, ar D. Trumpo administracija neriboja karinės pagalbos Ukrainai, nepaisant oficialių šių kaltinimų paneigimų.
„Noriu žinoti, kiek laikui bėgant suprastėjo paslaugų kokybė – ar tai būtų dalijimasis žvalgybos informacija, ar „Starlink“ galimybės“, – komentuodamas informaciją apie tai, kad Ukraina prarado visapusišką prieigą prie „Starshield“ – karinės „SpaceX“ palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ versijos – ir svarbios JAV žvalgybinės informacijos, sakė jis.
Respublikonai rašė laišką Pentagonui
Straipsnyje primenama, kad T. Tillisas ir dar trys respublikonai – senatoriai Johnas Cornynas iš Teksaso, Susan Collins iš Meino ir Lisa Murkowski iš Aliaskos – praėjusią savaitę pasirašė laišką, kuriame paragino Pentagono generalinį inspektorių ištirti, ar kuris nors aukšto rango Gynybos departamento pareigūnas įsakė apriboti Ukrainos prieigą prie „Starshield“ sistemos ir JAV žvalgybos duomenų arba iš anksto žinojo apie tokį sprendimą.
Taip pat nurodoma, kad T. Tillisas ir keli kiti Respublikonų partijos senatoriai pasmerkė D. Trumpo susitarimą dėl kelių milijonų tonų rusiško dyzelino importo. Jie perspėjo, kad toks sprendimas pakirs sąjungininkų pasitikėjimą JAV ir beveik neprisidės prie degalų kainų mažinimo šalies viduje.
Straipsnyje teigiama, kad Ukrainos prezidentas V. Zelenskis per pirmadienį, spalio 19 d., vykusį pokalbį telefonu informavo T. Tillisą ir kitus senatorius, jog duomenų perdavimo sparta Ukrainos naudojamoje „Starshield“ sistemoje dar nėra visiškai atkurta.
„Prezidentas V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad dalis to, ko jiems reikia, yra tiesiog raketos sistemoms „Patriot“, kurias sutiktų perduoti trečiosios šalys, gavusios JAV Gynybos departamento atstovų sutikimą“, – leidiniui pasakojo senatorius.
Leidinys taip pat pateikė informacijos, kad D. Trumpo pozicija dėl karo Ukrainoje ir derybos su V. Putinu sulaukė kritikos iš kitų konservatyvių pažiūrų šaltinių.
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