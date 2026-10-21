Vyko svarbios Zelenskio ir JAV derybos: štai kas žinoma

Šiomis derybomis stengiamasi padėti tašką aštriame Kyjivo lyderio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo ginče dėl karo su Rusija.
Po derybų su D. Trumpo pasiuntiniais Norvegijos sostinėje V. Zelenskis padėkojo Vašingtonui už tai, kad vėl atnaujintas JAV žvalgybos duomenų teikimas apie gresiančius Rusijos smūgius civiliams taikiniams ir energetikos objektams.
D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas trečiadienį iš Oslo vyks į Rusiją derybų su prezidentu Vladimiru Putinu, siekdamas nutraukti jau ketverius metus trunkantį Rusijos karą prieš Ukrainą.
Pozityvesnis tonas pasigirdo po kelias dienas trukusios įtampos tarp Kyjivo ir Vašingtono, kilusios po to, kai D. Trumpas su V. Putinu sudarė susitarimą dėl dyzelino tiekimo ir įtūžęs ragino pakeisti V. Zelenskį, Ukrainai atsisakius nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
„Esame dėkingi, kad žvalgyba veikia, – Osle žurnalistams sakė V. Zelenskis. – Kalbu apie išankstinį perspėjimą, o tai labai svarbu mūsų žmonėms, vaikams, suaugusiesiems, civiliams, nes galime išgirsti, kada artėja balistinė raketa.“
Kartu su Norvegijos ministru pirmininku Jonasu Gahru Store ir Suomijos prezidentu Alexander'u Stubbu – D. Trumpo golfo bičiuliu – stovėjęs V. Zelenskis teigė, kad „svarbu tęsti pokalbį“.
Vienas JAV pareigūnas naujienų agentūrai AFP po derybų teigė, kad V. Zelenskis surengė „labai produktyvias ir konstruktyvias diskusijas“ su verslininku S. Witkoffu ir D. Trumpo žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu), kuris dėl susrgimo gripu dalyvavo nuotoliniu būdu.
„Ukraina pateikė naujų idėjų ir pasiūlymų“, – sakė pareigūnas.
„Sudaryti susitarimą“
Tačiau D. Trumpas ir toliau darė spaudimą, Baltuosiuose rūmuose pareiškęs, jog nori, kad V. Zelenskis sudarytų susitarimą su Rusija, kuri prieš pat atšiaurią žiemą didina smūgių skaičių Ukrainai.
Praėjusią savaitę V. Zelenskį atsistatydinti raginęs D. Trumpas taip pat kritikavo V. Zelenskį už tai, kad šis nesutiko su sąlygomis, kurias jis tvirtino pasiūlęs per liūdnai pagarsėjusį jų ginčą Ovaliajame kabinete prieš kameras 2025 metais.
Santykius vėl sukaustė atšiaurumas anksčiau šį mėnesį, kai D. Trumpas netikėtai paskelbė apie savo susitarimą su Rusija dėl dyzelino, siekdamas sumažinti dėl jo karo Irane smarkiai šoktelėjusias naftos kainas.
Ukraina su nerimu reagavo į tai, kad D. Trumpas taip pat panaikino sankcijas Rusijos karo mašinai ir, atrodo, vėl siekia suartėti su V. Putinu.
Nesantaika ėmė gilėti, kai V. Zelenskis apkaltino D. Trumpą silpnumu, o vėliau pareiškė, kad JAV sąmoningai nuslepia gyvybiškai svarbius žvalgybos duomenis ir vilkina itin reikalingų perėmimo raketų tiekimą.
Ukraina taip pat pranešė apie sumažėjusią JAV karinės palydovinės sistemos „Starshield“, kurią ji naudoja ryšiams mūšio lauke ir smūgiams Rusijos okupuotoje teritorijoje, spartą.
D. Trumpas neigė davęs nurodymą sulėtinti „Starshield“ veikimą po to, kai šią sistemą sukūrusios bendrovės „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas (Ilonas Maskas) pareiškė, kad toks įsakymas galėjo ateiti tik iš Baltųjų rūmų.
Tačiau leidinys „The Wall Street Journal“ antradienį pranešė, kad būtent E. Muskas nurodė sulėtinti karinės „Starlink“ versijos veikimą.
„Mūsų ateitis“
Susitikimas Osle įvyko po intensyvių diplomatinio darbo pastangų Vašingtone, Kyjive ir Vakarų šalių sostinėse, bandant numalšinti padėtį.
Kiek anksčiau antradienį V. Zelenskis sakė surengęs turiningas derybas su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.
Atskirai kreipdamasis į JAV senatorius, pirmadienį V. Zelenskis teigė, kad „Pentagonas vilkina raketų tiekimą“, nors už jas Europos šalys jau sumokėjo, ir kad kroviniui trūksta tik JAV gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho parašo.
Pasak jo, kelios Europos valstybės buvo pasirengusios perduoti „Patriot“ perėmimo raketas iš savo atsargų, tačiau vis dar laukė JAV leidimo.
D. Trumpas, kurio respublikonų partijos laukia sunkūs kadencijos vidurio rinkimai esant prastiems reitingams ir aukštoms degalų kainoms, apkaltino V. Zelenskį, kad šis nebando spręsti konflikto su Rusija.
D. Trumpas sakė esąs pasirengęs kitą mėnesį Kinijoje susitikti su V. Putinu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu ir aptarti denuklearizaciją, pridurdamas, kad derybose gali būti kalbama ir apie karą Ukrainoje – tai sukėlė Kyjivo būgštavimus, kad jis bus pastumtas į šoną.
V. Zelenskis antradienį pabrėžė, kad bet kokiame susitikime dėl Ukrainos ateities privalo dalyvauti Kyjivas.
„Jei kyla klausimų dėl Ukrainos, mūsų ateities, tai gali būti priimtina tik tada, kai esame prie derybų stalo. Tai visiškai aišku“, – teigė jis.
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