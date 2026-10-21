Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vyko svarbios Zelenskio ir JAV derybos: štai kas žinoma

2026-10-21 07:08 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-21 07:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinės Valstijos antradienį derybas Osle įvertino kaip „labai produktyvias“.

Derybos prasideda: Zelenskis susitiko su JAV delegacija (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinės Valstijos antradienį derybas Osle įvertino kaip „labai produktyvias“.

REKLAMA
1

Šiomis derybomis stengiamasi padėti tašką aštriame Kyjivo lyderio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo ginče dėl karo su Rusija.

Po derybų su D. Trumpo pasiuntiniais Norvegijos sostinėje V. Zelenskis padėkojo Vašingtonui už tai, kad vėl atnaujintas JAV žvalgybos duomenų teikimas apie gresiančius Rusijos smūgius civiliams taikiniams ir energetikos objektams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas trečiadienį iš Oslo vyks į Rusiją derybų su prezidentu Vladimiru Putinu, siekdamas nutraukti jau ketverius metus trunkantį Rusijos karą prieš Ukrainą.

REKLAMA
REKLAMA

Pozityvesnis tonas pasigirdo po kelias dienas trukusios įtampos tarp Kyjivo ir Vašingtono, kilusios po to, kai D. Trumpas su V. Putinu sudarė susitarimą dėl dyzelino tiekimo ir įtūžęs ragino pakeisti V. Zelenskį, Ukrainai atsisakius nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

REKLAMA

„Esame dėkingi, kad žvalgyba veikia, – Osle žurnalistams sakė V. Zelenskis. – Kalbu apie išankstinį perspėjimą, o tai labai svarbu mūsų žmonėms, vaikams, suaugusiesiems, civiliams, nes galime išgirsti, kada artėja balistinė raketa.“

Kartu su Norvegijos ministru pirmininku Jonasu Gahru Store ir Suomijos prezidentu Alexander'u Stubbu – D. Trumpo golfo bičiuliu – stovėjęs V. Zelenskis teigė, kad „svarbu tęsti pokalbį“.

REKLAMA
REKLAMA

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Vienas JAV pareigūnas naujienų agentūrai AFP po derybų teigė, kad V. Zelenskis surengė „labai produktyvias ir konstruktyvias diskusijas“ su verslininku S. Witkoffu ir D. Trumpo žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu), kuris dėl susrgimo gripu dalyvavo nuotoliniu būdu.

„Ukraina pateikė naujų idėjų ir pasiūlymų“, – sakė pareigūnas.

„Sudaryti susitarimą“

Tačiau D. Trumpas ir toliau darė spaudimą, Baltuosiuose rūmuose pareiškęs, jog nori, kad V. Zelenskis sudarytų susitarimą su Rusija, kuri prieš pat atšiaurią žiemą didina smūgių skaičių Ukrainai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę V. Zelenskį atsistatydinti raginęs D. Trumpas taip pat kritikavo V. Zelenskį už tai, kad šis nesutiko su sąlygomis, kurias jis tvirtino pasiūlęs per liūdnai pagarsėjusį jų ginčą Ovaliajame kabinete prieš kameras 2025 metais.

Santykius vėl sukaustė atšiaurumas anksčiau šį mėnesį, kai D. Trumpas netikėtai paskelbė apie savo susitarimą su Rusija dėl dyzelino, siekdamas sumažinti dėl jo karo Irane smarkiai šoktelėjusias naftos kainas.

REKLAMA

Ukraina su nerimu reagavo į tai, kad D. Trumpas taip pat panaikino sankcijas Rusijos karo mašinai ir, atrodo, vėl siekia suartėti su V. Putinu.

Nesantaika ėmė gilėti, kai V. Zelenskis apkaltino D. Trumpą silpnumu, o vėliau pareiškė, kad JAV sąmoningai nuslepia gyvybiškai svarbius žvalgybos duomenis ir vilkina itin reikalingų perėmimo raketų tiekimą.

Ukraina taip pat pranešė apie sumažėjusią JAV karinės palydovinės sistemos „Starshield“, kurią ji naudoja ryšiams mūšio lauke ir smūgiams Rusijos okupuotoje teritorijoje, spartą.

REKLAMA

D. Trumpas neigė davęs nurodymą sulėtinti „Starshield“ veikimą po to, kai šią sistemą sukūrusios bendrovės „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas (Ilonas Maskas) pareiškė, kad toks įsakymas galėjo ateiti tik iš Baltųjų rūmų.

Tačiau leidinys „The Wall Street Journal“ antradienį pranešė, kad būtent E. Muskas nurodė sulėtinti karinės „Starlink“ versijos veikimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų ateitis“

Susitikimas Osle įvyko po intensyvių diplomatinio darbo pastangų Vašingtone, Kyjive ir Vakarų šalių sostinėse, bandant numalšinti padėtį.

Kiek anksčiau antradienį V. Zelenskis sakė surengęs turiningas derybas su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.

Atskirai kreipdamasis į JAV senatorius, pirmadienį V. Zelenskis teigė, kad „Pentagonas vilkina raketų tiekimą“, nors už jas Europos šalys jau sumokėjo, ir kad kroviniui trūksta tik JAV gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho parašo.

REKLAMA

Pasak jo, kelios Europos valstybės buvo pasirengusios perduoti „Patriot“ perėmimo raketas iš savo atsargų, tačiau vis dar laukė JAV leidimo.

D. Trumpas, kurio respublikonų partijos laukia sunkūs kadencijos vidurio rinkimai esant prastiems reitingams ir aukštoms degalų kainoms, apkaltino V. Zelenskį, kad šis nebando spręsti konflikto su Rusija.

REKLAMA

D. Trumpas sakė esąs pasirengęs kitą mėnesį Kinijoje susitikti su V. Putinu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu ir aptarti denuklearizaciją, pridurdamas, kad derybose gali būti kalbama ir apie karą Ukrainoje – tai sukėlė Kyjivo būgštavimus, kad jis bus pastumtas į šoną.

V. Zelenskis antradienį pabrėžė, kad bet kokiame susitikime dėl Ukrainos ateities privalo dalyvauti Kyjivas.

„Jei kyla klausimų dėl Ukrainos, mūsų ateities, tai gali būti priimtina tik tada, kai esame prie derybų stalo. Tai visiškai aišku“, – teigė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Witkoffas vyksta į Rusiją su svarbia žinia Putinui: štai ką siūlys EPA
Witkoffas vyksta į Rusiją su svarbia žinia Putinui: štai ką siūlys
Sistemos „Starshield“ apribojimai, sukėlę krizę tarp Vašingtono ir Kyjivo: kas apie ją žinotina EPA
Karas Ukrainoje. Žiniasklaida: Muskas nurodė apriboti „Starlink“ veikimą Ukrainoje (6)
Donaldas Trumpas (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
Trumpas spaudžia Zelenskį: „Nemanau, kad jo žmonės dar ilgiau tvers“ (4)
Donaldas Trumpas (ELTA) (nuotr. Elta)
Nustebino istorija apie karo pradžią: Trumpas ėmė pasakoti, kodėl rusai Kyjivo nepaėmė per 4 valandas (40)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų