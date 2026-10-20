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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nustebino istorija apie karo pradžią: Trumpas ėmė pasakoti, kodėl rusai Kyjivo nepaėmė per 4 valandas

2026-10-20 22:43 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
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2026-10-20 22:43
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį vakare vėl pasisakė Rusijos karo prieš Ukrainą tema. Jis ėmė pasakoti, kodėl rusai Kyjivo nepaėmė per kelias valandas.

Donaldas Trumpas (ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (27)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį vakare vėl pasisakė Rusijos karo prieš Ukrainą tema. Jis ėmė pasakoti, kodėl rusai Kyjivo nepaėmė per kelias valandas.

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D. Trumpas pareiškė, kad Rusija neva „tiesiog nenuilstamai veržiasi į priekį“ ir neva užėmė „labai didelę teritoriją“.

Jis taip pat pareiškė, kad Rusija turi neribotas žmonių atsargas.

„Rusija yra milžiniška valstybė. O Ukraina – ne“, – sakė jis.

D. Trumpas vėl kartojo Kremliaus propagandai palankius teiginius.

Trumpas vėl pasisakė Rusijos karo prieš Ukrainą tema

D. Trumpas pridūrė, kad Ukraina „turi norėti užbaigti šį karą“.

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„Zelenskis turi norėti užbaigti šį karą, o jei nenorės, manau, kad tai bus labai blogai“, – kalbėjo jis.

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„Ukraina turi norėti sudaryti susitarimą, nes Jungtinės Valstijos išleido milžinišką sumą, Europa išleido milžinišką sumą, o Europa dabar jau yra pavargusi nuo to“, – tęsė D. Trumpas.

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D. Trumpas taip pat papasakojo nepatvirtintą istoriją, kad neva rusai karo pradžioje karą galėjo pabaigti per vieną dieną.

„Rusai turėjo tūkstantį tankų, važiuojančių betoniniu greitkeliu.

Jie būtų pasiekę Ukrainą per keturias valandas, važiuodami maksimaliu tankų greičiu, kuris, tiksliai tariant, yra 48 mylių per valandą. Niekas nebūtų galėjęs jų sustabdyti. Karas būtų pasibaigęs per vieną dieną.

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O tas labai kvailas generolas – neturiu nė menkiausio supratimo, kas jis toks. Abejoju, ar jis vis dar tarp mūsų. Abejoju, ar jis vis dar gyvas.

Jis nusprendė pasukti į dešinę į dirbamus laukus, tada – į kairę ir važiuoti link Kyjivo, užuot likęs greitkelyje – betoniniame greitkelyje, puikiai tinkamame greitkelyje – kur jiems sekėsi labai gerai.

Tai būtų užtrukę tris su puse ar keturias valandas, ir visas karas būtų pasibaigęs.

Jis galiausiai įstrigo purve, smegduobėse“, – pasakojo D. Trumpas.

Neaišku, kas jam papasakojo tokią istoriją.

Plataus masto karą prieš Ukrainą Rusija pradėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Norvegijos premjeras: Steve'as Witkoffas iš Oslo vyks į Sankt Peterburgą susitikti su rusais

JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas trečiadienį Sankt Peterburge susitiks su Rusijos pareigūnais aptarti Europos ir JAV pasiūlymų dėl taikos Ukrainoje, antradienį pranešė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store.

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Jį cituoja „The Kyiv Independent“.

Tai „galbūt atvers kelią lyderių lygio susitikimui“, Osle vykusioje spaudos konferencijoje po derybų su S. Witkoffu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei Suomijos lyderiu Alexander'u Stubbu (Aleksandru Stubu) sakė J. G. Store.

Kyjivo santykiai su Vašingtonu sparčiai blogėja, baiminantis, kad JAV gali sulaikyti Ukrainos sąjungininkų finansuojamų oro gynybos raketų „Patriot“ tiekimą bei kitą paramą.

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„Turime aiškių idėjų, kaip pasiekti taiką. Šiose pastangose esame vieningi su savo partneriais Europoje ir norime, kad amerikiečiai šias idėjas perduotų rusams“, – spaudos konferencijoje sakė V. Zelenskis.

„Viena svarbių idėjų – pereiti prie trišalio lyderių susitikimo, kad būtų išspręsti klausimai, kuriuos išspręsti gali tik patys lyderiai“, – nurodė jis.

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S. Witkoffas Rusijos pusei taip pat pristatys pasiūlymus dėl Ukrainos saugumo garantijų, panašių į 5-ąjį straipsnį, kurie buvo aptarti Osle, nurodė V. Zelenskis.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jau seniai vengia susitikimo su V. Zelenskiu. Vietoj to Kremliaus šeimininkas, kaip pranešama, siekia kitą mėnesį Kinijoje susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir kinų lyderiu Xi Jinpingu, kad užsitikrintų palankų taikos susitarimą be Ukrainos prie derybų stalo.

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„Aptarėme ir radome esminius saugumo elementus, taip pat aptarėme ir radome esminius ekonomikos elementus“, – naujausias derybas pakomentavo A. Stubbas, pabrėždamas, kad pasiūlymus parengė Europos, Ukrainos ir JAV pareigūnai.

Prie derybų Osle nuotoliniu būdu prisijungė ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris), be to, pareigūnai planuoja diskusijas su Europos šalių patarėjais nacionalinio saugumo klausimais.

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Vytautas
Vytautas
2026-10-20 23:17
Turbūt jau susigėdo visa Amerika, klausanti tokias šalies prezidento kalbas. Apmaudu, bet patys tokį išsirinko.
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Niu
Niu
2026-10-20 22:55
Trumpo interpretacijos vis originalesnės. Tik kažkodėl akcentas visai kaip rusijos televizijos. :)
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