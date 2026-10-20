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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lavrovas: Rusija nuolaidų nedarys

2026-10-20 20:28 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-20 20:28
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Rusija išklausys, ką pasiūlys JAV derybininkai Steve‘as Witloffas ir Jaredas Kushneris, tačiau politinių nuolaidų nedarys, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, rašo TASS.

Sergejus Lavrovas (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

Rusija išklausys, ką pasiūlys JAV derybininkai Steve‘as Witloffas ir Jaredas Kushneris, tačiau politinių nuolaidų nedarys, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, rašo TASS.

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JAV pasiuntiniai S. Witkoffas ir J. Kushneris antradienį Osle dalyvauja derybose su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei Norvegijos ir Suomijos vadovais.

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„Axios“, remdamasis anonimišku JAV pareigūnu, pranešė, kad po to S. Witkoffas vyks į Rusiją, kur „tikisi susitikti su prezidentu Vladimiru Putinu ir pristatyti pasiūlymus“.

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„Pažiūrėsime, ką pasiūlys. Jei pasiūlys tai, kas mums naudinga ekonomiškai ir finansiškai, tai kodėl gi ne? Tačiau tai reikia daryti be jokių politinių nuolaidų iš mūsų pusės ir nesitikint politinio palankumo, kuris mus „išgelbėtų“ visose pasaulio reikalų srityse. Reikia pasikliauti tik savimi“, – pabrėžė Lavrovas.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Politico“: respublikonų įstatymų leidėjai bando apsaugoti Ukrainą nuo Trumpo

Respublikonų partijos įstatymų leidėjai piktinasi prezidento Donaldo Trumpo abejingumu Ukrainai, tačiau neturi galių jo sustabdyti, praneša „Politico“.

Pirmadienį jų nepasitenkinimas dar labiau sustiprėjo, kai jie pamėgino imtis veiksmų reaguodami į prezidento sprendimą pirkti rusišką dyzeliną, netaikyti sankcijų Maskvai ir galbūt nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija su Ukraina.

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Šie sprendimai ir kelias dienas trukę nepaaiškinti Ukrainos naudojamų JAV kontroliuojamų palydovinių gynybos sistemų sutrikimai privertė respublikonus savarankiškai ieškoti būdų, kaip įveikti naują nesutarimų tarp Vašingtono ir Kyjivo bangą.

Senato Ginkluotųjų pajėgų komiteto nariai paragino D. Trumpą sudaryti susitarimą su Ukraina, pagal kurį ši apribotų smūgius Rusijos energetikos objektams. Kita įstatymų leidėjų grupė surengė skubų pokalbį su Ukrainos vadovu. Dar viena įstatymų leidėjų grupė pagrasino blokuoti kadenciją baigiančios administracijos politinių iniciatyvų įgyvendinimą.

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Šios skirtingos reakcijos atspindi Respublikonų partijoje tvyrantį nerimą dėl administracijos, kuri iš esmės ignoruoja Kongreso nuomonę Ukrainos ir platesniais užsienio politikos klausimais, taip pat rodo, kad įstatymų leidžiamoji valdžia neturi suderinto atsako.

Jos taip pat leidžia matyti, kokią menką įtaką paties D. Trumpo partija turi mėgindama pažaboti jo veiksmus, kenkiančius ilgalaikiams santykiams su sąjungininkais.

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D. Trumpo sprendimas netaikyti sankcijų Rusijai buvo ypač skaudus įstatymų leidėjams, kurie rugsėjį, po daugiau kaip metus trukusių politinių derybų Kongrese ir Baltųjų rūmų pasipriešinimo, priėmė įstatymą dėl šių sankcijų įvedimo.

Tačiau šiuo įstatymu D. Trumpui buvo suteikta teisė netaikyti sankcijų, ir jis beveik iš karto ja pasinaudojo.

Dabar tiek respublikonai, tiek demokratai skubiai svarsto, kokių tolesnių veiksmų imtis, jei D. Trumpas nepakeis savo pozicijos. Vis dėlto jie pripažįsta, kad galimybių imtis veiksmų lieka vis mažiau.

Vakarų Virdžinijai atstovaujanti respublikonų senatorė Shelley Moore Capito pirmadienį žurnalistams sakė, kad „per artimiausias dvi savaites bus sunku pasakyti ką nors, kas galėtų kaip nors pakeisti padėtį“ Ukrainos klausimu.

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