„Šiuo metu vyksta sudėtingos derybos dėl ilgalaikės taikos, kuri svarbi ne tik Ukrainai. Šiuo sunkiu momentu būtina, kad visos šalys elgtųsi apgalvotai, realistiškai vertintų padėtį ir teiktų teisingą informaciją. Faktas yra tas, kad Dobropilją kontroliuoja Ukraina, todėl negali būti nė kalbos apie tai, kad Rusijos pajėgos „užėmė“ šį Ukrainos miestą“, – teigė K. Budanovas.
Pasak jo, Rusijos pajėgų grupuotės „Centras“ vadas generolas pulkininkas Andrejus Ivanajevas sąmoningai teikia Rusijos prezidentui klaidingą informaciją, nes apie Dobropiljos užėmimą jam pranešė, nors miestas nebuvo užimtas.
„Tačiau jokie melagingi teiginiai negali pakeisti realybės“, – pabrėžė K. Budanovas.
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