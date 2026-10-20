Sankt Peterburge – B raupų protrūkis

Apie tai rašo portalas „TVP World“.
Sankt Peterburge penkiems pacientams patvirtinti B raupai
Pacientai praėjusią savaitę buvo pradėti stebėti, įtarus, kad jie galėjo užsikrėsti šia liga.
Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi Sankt Peterburgo Botkino infekcinių ligų ligonine, kurioje šie asmenys gydomi, pranešė, kad visų penkių pacientų būklė yra stabili, o pasireiškę simptomai – lengvi arba vidutinio sunkumo.
B raupai yra virusinė liga, sukelianti į gripą panašius simptomus, tokius kaip karščiavimas, galvos ir raumenų skausmai, taip pat odos bėrimus ir pažeidimus.
Liga yra endeminė tam tikrose Afrikos dalyse ir plinta daugiausia per tiesioginį kontaktą su užsikrėtusiu žmogumi ar gyvūnu.
Nors ši liga gali būti mirtina, dauguma infekcijos atvejų būna lengvi ir praeina per dvi–keturias savaites.
Rusijos vartotojų teisių ir sveikatos apsaugos tarnyba „Rospotrebnadzor“ nurodė, kad pareigūnai nustatinėja kontaktus su pacientais turėjusius asmenis ir taiko priemones, kad užkirstų kelią tolesniam viruso plitimui.
Kol kas neaišku, kur ir kaip pacientai užsikrėtė šiuo virusu.
Be to, Maskvos srityje penki asmenys buvo izoliuoti medicininiam stebėjimui po kontakto su asmeniu, kuriam įtariami B raupai, remdamasi vietos sveikatos apsaugos institucijomis, spalio 15 dieną pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.
2024 metais Pasaulio sveikatos organizacija dėl išaugusio atvejų skaičiaus B raupus paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos krize.
Praėjusių metų rugsėjį agentūra šį statusą panaikino, sumažėjus susirgimų bei mirties atvejų skaičiui ir suvaldžius protrūkį.
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