Zelenskis: Ukraina gali atsisakyti narystės NATO, tačiau su 1 sąlyga

Pasak jo, optimalų Ukrainos saugumo garantijų modelį sudarytų trys elementai: Ukrainos ginkluotosios pajėgos, Europos Sąjunga (ES) ir NATO.
Zelenskis įvardijo sąlygą, kuriai esant Ukraina galėtų atsisakyti narystės NATO
„Mūsų kariuomenė yra reali saugumo garantija ir dėl savo patirties bei aukšto karių profesionalumo gali sustiprinti Europos pajėgas. Narystė NATO reiškia priklausymą bendram gynybos aljansui, kuris suteikia šaliai teisiškai įtvirtintas sąjungininkės teises. Įstojimas į ES priklauso nuo Europos, o įstojimas į NATO – tiek nuo Europos, tiek nuo Jungtinių Valstijų“, – aiškino jis.
Vis dėlto V. Zelenskis pabrėžė, kad jei Ukrainos narystė NATO nesvarstoma, turi būti pasiūlyta lygiavertė alternatyva.
„Jei ne NATO, kas siūloma vietoj jos? Esame pasirengę svarstyti lygiavertes garantijas, net jei jos būtų vadinamos kitaip, su sąlyga, kad jos turės tokią pačią teisinę galią“, – pažymėjo jis.
Prezidentas pabrėžė, kad Ukraina nori gauti garantijas, kurios iš tiesų veiktų. Jo nuomone, būtent NATO galėtų atgrasyti abi puses.
V. Zelenskis taip pat pakomentavo pranešimus apie planuojamą Vladimiro Putino susitikimą su Donaldu Trumpu ir Xi Jinpingu, kuriame Ukraina nedalyvaus.
„Klausimas ne tik tas, ar susitikimas vyks mums dalyvaujant, ar be mūsų. Deja, Putino laipsniško išėjimo iš izoliacijos procesas jau prasidėjo. Ir tai anaiptol ne pirmas žingsnis“, – pažymėjo prezidentas.
Jis pridūrė nežinantis, ką konkrečiai ketinama aptarti per susitikimą, tačiau esantis įsitikinęs, kad jei bus kalbama apie Ukrainą, su ja bus konsultuojamasi.
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