Ukrainos kariuomenė atskleidė, ar gavo Vakarų perspėjimus apie artėjančias atakas

Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai televizijos eteryje pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas.
„Norėčiau trumpai patikslinti, ar buvo gautas perspėjimas. Daugelis domisi, ar partneriai mus informavo. Apie 22.40 val. pranešėme, kad iš partnerių negavome perspėjimų apie balistinių raketų panaudojimą. Tačiau per kitas tris atakų bangas partneriai jau teikė tokius perspėjimus“, – sakė jis.
Zelenskio teigimu, Vakarai neįspėjo apie atakas
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis buvo pareiškęs, kad partneriai neįspėjo apie spalio 12-osios vakarą surengtą ataką prieš Kyjivą, per kurią buvo paleistos penkios balistinės raketos.
Kitą dieną V. Zelenskis taip pat pranešė, kad vakare Rusijos pajėgos vėl atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis, o Ukraina ir šį kartą iš partnerių negavo informacijos apie raketų paleidimą.
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