Ukrainos pareigūnas: JAV kare padeda Rusijai

Jis apkaltino Vašingtoną neperspėjus Kyjivo apie rengiamus Rusijos smūgius ir sulėtinus „Starlink“ ryšį.
„Jau buvo du atvejai, kai amerikiečiai neperspėjo apie Rusijos balistinių raketų paleidimą, masinę balistinę ataką prieš mūsų energetikos sektorių (...). Be to, jie apribojo „Starlink“ greitį“, – sakė anonimu norėjęs likti pareigūnas.
Zelenskis atskleidė, kokio grasinimo sulaukė iš JAV
JAV perspėjo Ukrainą apie galimą dalijimosi žvalgybos duomenimis nutraukimą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Apie tai kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu metu JAV nacionaliniam visuomeniniam radijui NPR.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.