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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos pareigūnas: JAV kare padeda Rusijai

2026-10-14 11:32 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-14 11:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV padeda Rusijai kare prieš Ukrainą, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė aukšto rango Ukrainos pareigūnas.

Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

JAV padeda Rusijai kare prieš Ukrainą, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė aukšto rango Ukrainos pareigūnas.

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Jis apkaltino Vašingtoną neperspėjus Kyjivo apie rengiamus Rusijos smūgius ir sulėtinus „Starlink“ ryšį.

„Jau buvo du atvejai, kai amerikiečiai neperspėjo apie Rusijos balistinių raketų paleidimą, masinę balistinę ataką prieš mūsų energetikos sektorių (...). Be to, jie apribojo „Starlink“ greitį“, – sakė anonimu norėjęs likti pareigūnas.

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Zelenskis atskleidė, kokio grasinimo sulaukė iš JAV

JAV perspėjo Ukrainą apie galimą dalijimosi žvalgybos duomenimis nutraukimą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Apie tai kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu metu JAV nacionaliniam visuomeniniam radijui NPR.

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