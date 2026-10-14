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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis atskleidė, kokio grasinimo sulaukė iš JAV: viskas dėl smūgių Rusijai

2026-10-14 10:15 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-14 10:15
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JAV perspėjo Ukrainą apie galimą dalijimosi žvalgybos duomenimis nutraukimą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Apie tai kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu metu JAV nacionaliniam visuomeniniam radijui NPR.

JAV perspėjo Ukrainą apie galimą dalijimosi žvalgybos duomenimis nutraukimą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Apie tai kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu metu JAV nacionaliniam visuomeniniam radijui NPR.

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Pasak V. Zelenskio, Vašingtonas leido suprasti, kad gali persvarstyti bendradarbiavimą žvalgybos srityje, jei Ukraina ir toliau atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.

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Kartu prezidentas pabrėžė, kad Kyjivas smūgius Rusijos energetikos ir logistikos objektams rengia siekdamas susilpninti jos galimybes tęsti karą.

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Ukraina siekia užbaigti karo veiksmus, tačiau neketina atsisakyti tokių atakų, kol Rusija toliau smūgiuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrai.

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V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas į diplomatines pastangas reaguoja ne taip, kaip tikisi Ukrainos partneriai, rašo „RBK-Ukraina“.

„Jis supranta tik jėgą“, – pabrėžė V. Zelenskis.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ką atsakė JAV?

Baltieji rūmai tiesiogiai neatsakė į NPR klausimą, ar Donaldo Trumpo administracija iš tiesų grasino dar kartą nutraukti dalijimąsi žvalgybos duomenimis su Ukraina. Vietoj to žurnalistams buvo pasiūlyta susipažinti su naujausiais JAV prezidento pareiškimais.

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D. Trumpas teigė, kad JAV ir toliau padeda Ukrainai bei dalijasi žvalgybos duomenimis, taip pat bendradarbiauja su Kyjivu ir Maskva siekdamos užbaigti karą.

Praėjusiais metais Vašingtonas jau buvo sustabdęs dalijimąsi žvalgybos duomenimis su Ukraina, paaštrėjus D. Trumpo ir V. Zelenskio santykiams.

Kaip anksčiau pranešė leidinys „Axios“, remdamasis Ukrainos pareigūnu, per derybas JAV atstovai grasino nutraukti žvalgybos informacijos perdavimą Ukrainai, jeigu jos gynybos pajėgos nesustabdys smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

Vis dėlto Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha Varšuvos saugumo forume pareiškė, kad, nepaisant įtampos santykiuose su Vašingtonu, Ukraina ir JAV toliau dalijasi žvalgybos informacija.

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