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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas paskelbė apie didžiulius planus Grenlandijoje: „Netrukus prasidės“

2026-10-14 09:30 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 09:30
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti „didžiulio masto“ naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė.

Trumpas: tikiuosi, kad Irano ekonomika žlugs – aš noriu laimėti (EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH) (nuotr. Elta)
GALERIJA (18)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti „didžiulio masto“ naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė.

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„Mūsų naujojoje ir nuostabioje Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos, dujų ir mineralų žvalgyba!“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas. Jis pridūrė, kad „lengvai pasiekiamos naftos kiekis čia yra gerokai didesnis nei beveik (...) bet kur kitur pasaulyje“.

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FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Trumpas: Grenlandija yra neprilygstamos svarbos JAV ir Europos saugumui

JAV ir Europos saugumui Grenlandija yra neprilygstamos svarbos, trečiadienį pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

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Grenlandija „saugumo tikslais tiek Jungtinių Amerikos Valstijų, tiek Europos gynyboje ir puolime yra neprilygstama“, savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

Jis pridūrė, kad bet kokios būsimos atakos prieš JAV turėtų vykti per šią Arkties salą, „kur mūsų gynyba įprastai numuš dronus, raketas ar bet kokius kitus ginklus, apie kokius dar net nepagalvota“.

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