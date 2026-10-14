Trumpas paskelbė apie didžiulius planus Grenlandijoje: „Netrukus prasidės“

„Mūsų naujojoje ir nuostabioje Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos, dujų ir mineralų žvalgyba!“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas. Jis pridūrė, kad „lengvai pasiekiamos naftos kiekis čia yra gerokai didesnis nei beveik (...) bet kur kitur pasaulyje“.
Trumpas: Grenlandija yra neprilygstamos svarbos JAV ir Europos saugumui
JAV ir Europos saugumui Grenlandija yra neprilygstamos svarbos, trečiadienį pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Grenlandija „saugumo tikslais tiek Jungtinių Amerikos Valstijų, tiek Europos gynyboje ir puolime yra neprilygstama“, savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Jis pridūrė, kad bet kokios būsimos atakos prieš JAV turėtų vykti per šią Arkties salą, „kur mūsų gynyba įprastai numuš dronus, raketas ar bet kokius kitus ginklus, apie kokius dar net nepagalvota“.
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