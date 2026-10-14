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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Rusijos smūgio – Zelenskio įspėjimas Trumpui: „Tokios nepagarbos dar nebuvo“

2026-10-14 09:05 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-14 09:05
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija surengė plataus masto ataką prieš šalies energetikos infrastruktūrą, nepaisydama JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų paliaubų energetikos sektoriuje. Pasak Ukrainos vadovo, be elektros liko mažiausiai 600 tūkst. žmonių, o Maskvos veiksmai rodo precedento neturinčią nepagarbą Jungtinėms Valstijoms.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija surengė plataus masto ataką prieš šalies energetikos infrastruktūrą, nepaisydama JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų paliaubų energetikos sektoriuje. Pasak Ukrainos vadovo, be elektros liko mažiausiai 600 tūkst. žmonių, o Maskvos veiksmai rodo precedento neturinčią nepagarbą Jungtinėms Valstijoms.

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Apie tai V. Zelenskis pranešė savo „Telegram“ kanale.

Pasak Ukrainos prezidento, naktį į trečiadienį Rusijos pajėgos prieš Kyjivo, Kyjivo srities ir Charkivo energetikos bei kritinės infrastruktūros objektus panaudojo 39 balistines raketas ir daugiau kaip 120 atakos dronų bei klaidžiojančiųjų šaudmenų.

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„Tai buvo tikslingas Rusijos balistinių raketų smūgis būtent energetikos infrastruktūrai, dėl kurios JAV prezidentas buvo paskelbęs paliaubas. Smūgis buvo visiškai sąmoningas, o jo mastas – demonstratyvus. Tokio akivaizdaus Rusijos nepagarbos Amerikai demonstravimo dar nėra buvę“, – pareiškė V. Zelenskis.

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Jis pridūrė, kad Rusija nelaiko D. Trumpo pareiškimų stipriais.

Ukrainos vadovo teigimu, dėl atakos be elektros liko mažiausiai 600 tūkst. gyventojų, tačiau elektros tiekimo sutrikimų mastas gali dar padidėti.

Taip pat smarkiai apgadinti 26 Ukrainos elektros energetikos sistemos elementai ir keturi naftos bei dujų sektoriaus objektai.

V. Zelenskis padėkojo energetikams, remonto brigadoms ir gelbėtojams, kurie šalina Rusijos smūgių padarinius. Jis taip pat patvirtino, kad per atakas yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, tačiau tikslaus jų skaičiaus nenurodė.

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Zelenskis kreipėsi į Trumpą

Po naujausios Rusijos atakos V. Zelenskis paragino Jungtines Valstijas ir tarptautinę bendruomenę imtis ryžtingų veiksmų prieš Maskvą.

„Prašome Amerikos ir kiekvieno pasaulyje, kuris neužmerkia akių prieš realybę, sureaguoti – ir sureaguoti griežtai. Rusija iššvaistė galimybę sumažinti įtampą ir aiškiai pasirinko tęsti savo beprotišką naikinamąjį karą“, – teigė Ukrainos prezidentas.

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V. Zelenskis pabrėžė, kad neseniai priimtas ir pasirašytas Lindsey Grahamo įstatymas, jo teigimu, suteikia tam reikalingas teisines galimybes.

„JAV prezidentas turi visas veiksmingas ir pakankamas priemones, kad priartintų taiką pasitelkdamas jėgą, teisingumą ir spaudimą agresoriui“, – pareiškė jis.

Be to, Ukrainos vadovas paprašė sąjungininkų skirti papildomų raketų oro gynybos sistemoms „Patriot“, kurios yra itin svarbios ginantis nuo Rusijos balistinių raketų.

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„Nė viena pasaulio valstybė neturėtų būti palikta viena prieš tokią neadekvačią ir karą kurstančią valstybę kaip Rusija“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Savo pareiškimą Ukrainos prezidentas užbaigė primindamas buvusio JAV prezidento Ronaldo Reagano principą.

„Taika gali būti pasiekta tik per jėgą, todėl prašome Amerikos prisiminti šį Ronaldo Reagano principą“, – rašė V. Zelenskis.

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