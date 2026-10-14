Žiaurus rusų išpuolis: smogė į elektrinę Ukrainoje

Ukraina yra labai priklausoma nuo Vakarų, ypač JAV, žvalgybos duomenų, kurie padeda aptikti artėjančias Rusijos atakas ir nustatyti savo pačios smūgių taikinius.
Maždaug 3 mln. gyventojų turintis Kyjivas patiria vis intensyvesnes Rusijos dronų ir raketų atakas, kurių vienas pagrindinių taikinių yra energetikos infrastruktūra.
„Rusijos balistinės raketos ataka prieš Kyjivą. Ir vėl jokio išankstinio perspėjimo iš mūsų partnerių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė V. Zelenskis.
„Pagrindinis taikinys buvo energetikos infrastruktūra, konkrečiai – 4-oji termofikacinė elektrinė. Deja, į ją buvo pataikyta“, – pridūrė jis.
Zelenskis: Rusija smogė Kyjivo elektrinei
Ukrainos sostinėje dirbantys naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė girdėję kelis sprogimus.
V. Zelenskio teigimu, Ukrainos sistemos raketas aptiko tik joms artėjant prie miesto.
„Tai visiškai neteisinga: jie naikina mūsų infrastruktūrą, o Ukraina net negauna išankstinių perspėjimų apie balistinių raketų paleidimą“, – rašė Ukrainos prezidentas.
Per tą pačią ataką, per kurią taip pat buvo smogta gyvenamajam namui Desnianskio rajone, žuvo mažiausiai du žmonės, pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko. Pasak jo, dar apie 20 žmonių buvo sužeista.
Naktį iš pirmadienio į antradienį Kyjivo gyventojai Rusijos raketų ir dronų sprogimus išgirdo dar prieš įsijungiant oro pavojaus sirenoms. Anksčiau taip nutikdavo itin retai.
Antradienį Ukrainos pareigūnai tokią situaciją aiškino tuo, kad Rusijos kariuomenė naudoja sunkiai aptinkamas raketas, arba galimais techniniais sutrikimais.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį sukėlė sumaištį, socialiniame tinkle „Truth Social“ netikėtai paskelbęs apie „energetines paliaubas“. Jis pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė nutraukti didelę žalą darančius ilgojo nuotolio smūgius elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms.
D. Trumpas ne kartą griežtai kritikavo V. Zelenskį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, o šeštadienį pareiškė, kad Ukrainai atėjo laikas turėti naują prezidentą.
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