Trumpas: Putinas ir Zelenskis nori susitarti, bet nežino, kaip tai padaryti

Kiek anksčiau D. Trumpas pareiškė, kad V. Putinas labiau nori susitarti, nei V. Zelenskis, o sulaukęs klausimo, kodėl jis tuo įsitikinęs, JAV prezidentas atsakė:
„Tik derybų dėka – visą gyvenimą būtent tuo ir užsiiminėjau. Manau, Putinas, matyt, taip pat to nori; manau, jie abu nori, kad tai pasibaigtų. Žinote, sąžiningai sakant, jie abu nori, kad jis [karas] baigtųsi, bet nežino, kaip to pasiekti. Ten labai daug neapykantos… Galiausiai viskas bus gerai. Žinote, kodėl? Nes taip visada būna.“
D. Trumpas taip pat pakomentavo tai, kad Rusija pažeidė „energetines paliaubas“, apie kurias jis buvo paskelbęs anksčiau.
JAV prezidentas pareiškė, kad Ukraina tariamai prieš dieną apšaudė daug Rusijos energetikos objektų. D. Trumpas taip pat pažadėjo vėliau pranešti apie „energetinių paliaubų“ veiksmingumą.
JAV administracija grasino Ukrainos pareigūnams
Anksčiau „Kyiv Independent“ pranešė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija atvirai grasino Ukrainos aukštiems pareigūnams, reikalaudama nutraukti smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Leidinio duomenimis, Vašingtonas pareiškė, kad jei Ukraina smogs Rusijos energetikos infrastruktūrai vadinamųjų energetinių paliaubų metu, Vašingtonas už tai priskirs atsakomybę Kyjivui.
Tuo tarpu agentūra „Reuters“ pranešė, kad spalio 13 d. Rusijos Federacija pirmą kartą neatliko smūgių prieš Ukrainos energetikos objektus po D. Trumpo pareiškimo apie „energetines paliaubas“. Žurnalistai padarė tokias išvadas išanalizavę Rusijos Federacijos gynybos ministerijos kasdienę ataskaitą.
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