„Priekabiavimas internete prie Europos lyderių“: iš Prancūzijos – kaltinimai Muskui

Jeanas-Noelis Barrot perspėjo, kad artėjant balandį ir gegužę vyksiantiems rinkimams, kuriuose kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marine Le Pen turi kaip niekada dideles galimybes laimėti prezidento postą, „demokratijos priešai padarys viską, kad mus destabilizuotų“.
„Jie naudojasi mūsų nesutarimais ir išnaudoja tokius klausimus kaip imigracija, sekuliarizmas ir Izraelio bei Palestinos konfliktas, kad kurstytų neapykantą ir įtampą“, – sakė jis Paryžiuje įsikūrusios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) surengtoje konferencijoje.
Ministras išskyrė vieną Izraelio bendrovę – jos pavadinimo neatskleidė – sukūrusią fiktyvias prancūziškas paskyras, kuriose buvo skelbiami įrašai apie Izraelio ir Palestinos konfliktą.
Tačiau J. N. Barrot taip pat sukritikavo „Elono Musko vykdomas plataus masto priekabiavimo internete kampanijas prieš Europos lyderius, kuriomis siekiama daryti įtaką nacionaliniams debatams, išnaudojant jo socialinio tinklo galimybes sparčiai skleisti informaciją“.
Prancūziją jau kelias savaites krečiant gimnazistų protestams dėl jų mokymosi sąlygų, J. N. Barrot skundėsi, kad dalį šių demonstracijų nušvietimo internete lydėjo „priešiški naratyvai, sklindantys iš Rusijos ir Kinijos, taip pat Irano ir MAGA bendruomenės“. Pastarąja jis vadino JAV prezidento Donaldo Trumpo šalininkus.
Praėjusią savaitę D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė, kad „tai, kas vyksta Prancūzijoje, yra ne kas kita, kaip nevaldoma masinė migracija“.
Tuomet E. Muskas savo 241,5 mln. sekėjų „X“ pareiškė: „Tai sulėtinta invazija, bet vis tiek invazija. O tie, kurie remia šią invaziją, yra išdavikai, nusipelnantys visų išdavikų likimo.“
J. N. Barrot pažadėjo, kad Prancūzija imsis atsakomųjų veiksmų.
„Mes netoleruojame jokio užsienio kišimosi, nesvarbu, iš kur jis kiltų. Tai suvereniteto klausimas“, – sakė jis.
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Andy Burnhamas pirmadienį pareiškė, kad „akivaizdu“, jog Rusija kišosi į 2016 m. šalyje vykusį itin prieštaringai vertintą referendumą dėl „Brexito“, po kurio Jungtinė Karalystė pasitraukė iš Europos Sąjungos.
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