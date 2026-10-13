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Laivas nuskendo vos per 3 minutes: po paslaptingo smūgio – Bulgarijos pagalbos prašymas

2026-10-13 07:36 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 07:36
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Praėjus savaitei po dronų atakų prieš du prekybinius laivus Juodojoje jūroje, Bulgarija paprašė Europos Sąjungos (ES) ir NATO techninės pagalbos tiriant incidentus. Abu atakuoti laivai buvo apgadinti, vienas jų nuskendo. Pasak vyriausybės vadovo Rumeno Radevo, kol kas neaišku, ar dronai buvo iš Rusijos, ar iš Ukrainos.

Rusijai – smūgis Juodojoje jūroje: Ukraina atakavo 2 tanklaivius (nuotr. Telegram)

Praėjus savaitei po dronų atakų prieš du prekybinius laivus Juodojoje jūroje, Bulgarija paprašė Europos Sąjungos (ES) ir NATO techninės pagalbos tiriant incidentus. Abu atakuoti laivai buvo apgadinti, vienas jų nuskendo. Pasak vyriausybės vadovo Rumeno Radevo, kol kas neaišku, ar dronai buvo iš Rusijos, ar iš Ukrainos.

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Žinoma, kad vienas atakuotų laivų – „Alfa Watan“ – po atakos nuskendo beveik iš karto, maždaug per tris minutes.

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Tokios didelės žalos padaręs dronas greičiausiai turėjo daugiau kaip 300 kilogramų kovinę galvutę, Bulgarijos televizijos kanalui „Nova“ sakė Sofijos karo akademijos profesorius Dimitaras Nedialkovas.

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Su Togo vėliava plaukusiame laive „Alfa Watan“ buvo 12 įgulos narių, kurie iki šiol laikomi dingusiais be žinios.

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Kitame laive kilo gaisras

Antrasis laivas „Able“ su Palau vėliava gabeno grūdus į Stambulą Turkijoje, kai po drono atakos jame kilo gaisras.

Visi 18 įgulos narių buvo išgelbėti. Pirminio tyrimo duomenimis, laive nerasta drono liekanų. Žiniasklaidos pranešimais, „Able“ jau išplaukė iš Bulgarijos vandenų.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šias atakas pavadino „dar viena Rusijos siekio padaryti vakarinę Juodosios jūros dalį visiškai netinkamą laivybai išraiška“.

Pasak jo, po kontaktų su Bulgarija nustatyta, „kad tai buvo kombinuota Rusijos ataka, surengta jūriniais ir oro dronais“.

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