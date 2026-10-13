Laivas nuskendo vos per 3 minutes: po paslaptingo smūgio – Bulgarijos pagalbos prašymas

Žinoma, kad vienas atakuotų laivų – „Alfa Watan“ – po atakos nuskendo beveik iš karto, maždaug per tris minutes.
Tokios didelės žalos padaręs dronas greičiausiai turėjo daugiau kaip 300 kilogramų kovinę galvutę, Bulgarijos televizijos kanalui „Nova“ sakė Sofijos karo akademijos profesorius Dimitaras Nedialkovas.
Su Togo vėliava plaukusiame laive „Alfa Watan“ buvo 12 įgulos narių, kurie iki šiol laikomi dingusiais be žinios.
Kitame laive kilo gaisras
Antrasis laivas „Able“ su Palau vėliava gabeno grūdus į Stambulą Turkijoje, kai po drono atakos jame kilo gaisras.
Visi 18 įgulos narių buvo išgelbėti. Pirminio tyrimo duomenimis, laive nerasta drono liekanų. Žiniasklaidos pranešimais, „Able“ jau išplaukė iš Bulgarijos vandenų.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šias atakas pavadino „dar viena Rusijos siekio padaryti vakarinę Juodosios jūros dalį visiškai netinkamą laivybai išraiška“.
Pasak jo, po kontaktų su Bulgarija nustatyta, „kad tai buvo kombinuota Rusijos ataka, surengta jūriniais ir oro dronais“.
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