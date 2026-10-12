Virš Lietuvos apsisuko 3 iš Turkijos į Rusiją skridę lėktuvai

Tuo tarpu ankstų pirmadienio rytą buvo pranešta, kad iš Antalijos į Maskvą skridęs lėktuvas virš Lietuvos apsisuko ir grįžo į Turkiją. Tokį sprendimą lėmė Rusijos oro uostuose įvesti apribojimai, skirti užtikrinti skrydžių saugumą.
„Iš Antalijos į Maskvos Vnukovo oro uostą skridęs lėktuvas apsisuko virš Lietuvos. Jis nukreipė skrydį į Stambulą, kur šiuo metu jau nusileido Sabiha Gekçen vardo oro uoste“, – rašo TASS, remdamasi šaltiniu skrydžių valdymo tarnybose.
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