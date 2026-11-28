JAV išvykoje 88:92 (24:17, 14:17, 24:29, 26:29) nusileido Brazilijai (7/2).
E grupėje atitrūkusios yra šios dvi komandos bei tiek pat pergalių turinti Dominikos Respublika. Artimiausia jų varžovė – Meksika (5/4).
JAV komandai 16 taškų rinko Haywoodas Highsmithas (4/6 trit.), 15 – Dillonas Jonesas (6 atk. kam., 5 rez. perd.), 14 – Jalenas Crutcheris, 10 – Cole‘as Swideris.
Brazilijai Lucasas Diasas pelnė 24 taškus, 16 – Yago dos Santosas (5/11 trit., 7 rez. perd.), 14 – Vitoras Benite, 12 – Gabrielis Galvanini (10 atk. kam.).
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