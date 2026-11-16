Valančiūnas po „Žalgirio“ pergalės ragino neatsipalaiduoti ir neatmetė galimybės padėti rinktinei
Kauno „Žalgiris“ (8/4) Eurolygoje užfiksavo jau šeštąją pergalę paeiliui. Pastarasis triumfas buvo sudėtingiausias – Miuncheno „Bayern“ (3/9) namie palaužtas tik po pratęsimo (117:114). Netikėtai neparankiu šis varžovas tapo Jonui Valančiūnui. Tritaškius lieti pradėjęs Johannesas Thiemannas lėmė, kad didžiąją rungtynių dalį „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis pasirinko žaisti be uteniškio.
Bosnija ir Hercegovina paskelbė sudėtį Pasaulio taurės atrankos rungtynėms su Lietuva
Bosnijos ir Hercegovinos vyriausiasis treneris Dario Gjergja paskelbė kandidatų sąrašą Pasaulio taurės atrankos „langui“. Bosniai pirmąsias rungtynes žais svečiuose su Islandija, o lapkričio 29-ąją namie priims Lietuvą ir tada ant parketo išbėgs Dubajaus „Dubai“ gynėjas Džananas Musa.
Į Pasaulio taurę patekę turkai į kandidatų sąrašą įtraukė 20 pajėgiausių NBA nežaidžiančių krepšininkų
Vietą Pasaulio taurėje užsitikrinusi Turkijos rinktinė neketina atsipalaiduoti ir kviečia visus pajėgiausius žaidėjus, kurie nežaidžia Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Erginas Atamanas į 20 krepšininkų sąrašą įtraukė ir Eurolygos klubams priklausančius Furkaną Korkmazą, Metecaną Bireną, Onuralpą Bitimą, Ercaną Osmanį ir Sertačą Šanlį. Turkams trūks Cedi Osmano, kuris yra patyręs menisko traumą ir negali rungtyniauti.
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Lietuvos rinktinės prognozuojamas dvyliktukas prieš Serbiją: svarbią vietą užimtų Tubelis
Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis paskelbė kandidatų sąrašą, kurie pretenduoja rungtyniauti Pasaulio taurės atrankos rungtynėse su Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Sąraše yra 24 žaidėjai, tad pusės iš jų itin svarbioje dvikovoje su Serbija ant parketo tikrai neišvysime. Krepsinis.net kviečia pažvelgti, kaip gali atrodyti lietuvių sudėtis susitikime su serbais. Įžaidėjų grandyje galima neabejoti, kad Augustas Marčiulionis bus pagrindinis atakų organizatorius.
FIBA Pasaulio čempionato atranka 2026-11-17
Serbijos rinktinės kandidatų sąraše – gausu Eurolygos žaidėjų
Serbijos rinktinė paskelbė išplėstinį kandidatų sąrašą ateinančioms Pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Dušanas Alimpijevičius rungtynėms su Lietuva ir Italija kol kas išsirinko 24 žaidėjus, tarp kurių yra net 11 Eurolygos žaidėjų. Tarp kandidatų yra tokie ryškūs Eurolygos žaidėjai kaip Vasilije Micičius, Marko Guduričius, Filipas Petruševas, Vladimiras Lučičius ir Vanja Marinkovičius. Vis tik jau dabar aišku, kad Serbijos rinktinei nepadės Nikola Milutinovas.
FIBA Pasaulio čempionato atranka 2026-11-16
Musa žais Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės mače su Lietuva
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės vyr. treneris Dario Gjergja prakalbo apie Džanano Musos žaidimą artimiausiame „lange“. Treneris sureagavo į viešojoje erdvėje pasipylusius pranešimus ir patvirtino, kad rinktinės lyderis žais lapkričio 29 d. mače namuose su Lietuva. D.Gjergja teigė, kad bosnių federacija bandė įtikinti Dubajaus „Dubai“ išleisti Dž.Musą ir į pirmąsias jų rungtynes Islandijoje, tačiau Eurolygos komanda nesutiko. 27-erių Dž.
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