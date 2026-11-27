Uostamiesčio atstovai grumsis Vienoje lapkričio 27–29 dienomis vyksiančiame aštuonių komandų atrankos turnyre.
„Neptūno“ 18-mečių komandą treniruos Simonas Serapinas, jam talkins Tomas Gaidamavičius, dirbantis su komandos dubleriais Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).
Komandos sudėtyje – Lietuvos jaunimo rinktinėms atstovavę Arnas Erlickis, Paulius Veliulis ir Arnas Ramanauskas bei amžiumi išsiskiriantis 15-metis 202 cm ūgio talentas Vilius Petreikis.
„Neptūno“ jaunimo komandos dvyliktukas: Jokūbas Naujokaitis, Kipras Vanagas, Justas Juškevičius, Edvinas Mockus, Augustas Tičkus, Paulius Veliulis, Vilius Petreikis, Sigitas Petraitis, Arnas Ramanauskas, Arnas Erlickis, Emilis Povilaitis ir Tijus Rancas.
Turnyre bus ir dar keli lietuviški veidai – Šolė „Basket“ jaunimo komandą treniruoja Vaidotas Pridotkas, prie Londono „Lions“ vairo stovi Jordanas Mejeras, komandai atstovauja Domas Martinkus, vasarą gynęs Didžiosios Britanijos 16-mečių rinktinės garbę.
Penktadienį, 10.00 val. klaipėdiečiai A grupės kovas pradės prieš Hamburgo „Towers“ bendraamžius, 21.15 val. grumsis su Šolė ekipa, šeštadienį, 14.30 val. žais prieš Abu Dabio „Wildcats“. Sekmadienis bus skirtas finalams, tolyn žengs tik turnyro nugalėtojai.
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