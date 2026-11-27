Panamos rinktinė (2/7) namie 76:99 (24:26, 13:30, 17:21, 22:22) nusileido Puerto Rikui (3/6).
Šeimininkai dar iki ilgosios pertraukos atsiliko 37:56 ir vėliau mačo eigos pakeisti nesugebėjo.
Panamos rinktinei atstovauja Vilniaus „Ryto“ puolėjas Ricky Lindo – 24 minutės, 12 taškų (6/9 dvitaškių, 0/1 tritaškio), 3 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 3 pražangos ir 14 naudingumo balų.
Ryškiau už jį Panamos rinktinėje žaidė tik 16 taškų pelnęs Ezequielas Bellas (5/5 dvitaškių, 5 atk. kam., 17 naud. bal.), 13 pridėjo Gilas Atencio (5 atk. kam.). Puerto Riką į pergalę vedė 29 taškus sumetęs R.J.Melendezas (4/9 tritaškių, 7 atk. kam.), 14 surinko George'as Condittas.
Kitame F grupės mače Urugvajus (7/2) namie sugebėjo įveikti Kanadą (8/1) – 84:78 (24:13, 18:13, 17:21, 25:31).
Šeimininkai pirmąją mačo pusę laimėjo 42:26, bet likus pusei minutės leido intrigai sugrįžti (79:75). Vis dėlto Thomasas Scrubbas buvo nubaustas trikdančia pražanga, urugvajiečiai tai pavertė keturiais taškais ir įtvirtino pergalę.
Kanados rinktinė taip pat neturėtų liūdėti – dėl rezultatų kitose arenose jie pirmieji užsitikrino vietą Pasaulio taurėje.
21 tašką Kanadai surinko Kelly Olynykas (6/8 dvitaškių, 6 atk. kam., 3 blokai), 17 – Jahvonas Blairas (4/8 tritaškių), 15 – Trae'us Bellas-Haynesas (6 rez. perd., 7 klaidos).
Nugalėtojams 17 taškų atnešė Santiago Vescovi (3/5 tritaškių, 6 atk. kam., 8 rez. perd.), 16 – Joaquinas Rodriguezas (3/9 tritaškių, 5 atk. kam., 8 rez. perd., 4 per. kam.), po 11 – Nicola Pomoli, Martinas Rojasas ir Joaquinas Taboada (8 atk. kam.).
Argentina (7/2) namie 102:65 (25:17, 28:18, 30:14, 19:16) nušlavė Bahamus (4/5).
Taupiai į situaciją pažvelgę Bahamai atsivežė tik dešimt žaidėjų ir tokią praktiką taiko jau ne pirmame „lange“.
16 taškų svečiams surinko Domnickas Bridgewateris (4 klaidos), 14 – Franco Milleris (5/15 metimų, 6 rez. perd., 6 klaidos), po 11 – Travisas Munningsas (1/9 tritaškių, 10 atk. kam., 4 klaidos) ir Samuelis Hunteris (3/4 tritaškių).
Nugalėtojams 20 taškų surinko Gonzalo Corbalanas (2/7 tritaškių), 15 – Alexas Negrete'as (4/4 dvitaškių), 14 – Juanas Marcosas (4/9 tritaškių), 13 – Juampi Vauletas (9 atk. kam.), 10 – Nicolas Laprovittola (2/11 tritaškių, 5 rez. perd.).
F grupėje visi reikalai gali būti išspręsti dar šiame „lange“ – Urugvajus ir Argentina gali užsitikrinti kelialapius į Pasaulio taurę, o Bahamai, Puerto Rikas ir Panama liktų pretenduoti į geresnės ketvirtą vietą užėmusios rinktinės laukiantį bilietą.
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