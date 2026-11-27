Veteranas ilsėjosi vos kiek daugiau nei minutę: T.Shengelia per 44 minutes pelnė 25 taškus (7/15 dvit., 0/4 trit., 11/13 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 5 perdavimus, 4 kartus klydo, sykį prasižengė, blokavo 2 metimus ir rinko 26 naudingumo balus.
Svarbią kovą kartvelai laimėjo ir pratęsime privertė graikus skaudžiai suklupti – 92:88. Po rungtynių jis neslėpė emocijų, tačiau paaiškėjo to priežastis.
Pasirodo, kad T.Shengelia žengė į aikštę ne tik nuvargęs po Eurolygos rungtynių, bet ir sužinojęs apie močiutės netektį. Apie tai pasakojo Duda Sanadze.
„Toko čia nusileido trečią valandą nakties, keliaujant į Graikiją mirė jo močiutė. Jis atvykęs apie tai sužinojo. Ir jis žaidė už visus. Aš visada kaunuosi už Sakartvelą, bet šįkart ypač koviausi už Toko. Aš labai norėjau laimėti rungtynes dėl jo, ačiū Dievui, tai nutiko“, – sakė D.Sanadze.
“This game, I was playing for Toko. He got the news that his grandmother had passed away. I really wanted to win this game for Toko.” In an emotional post-game statement, Duda Sanadze revealed what Tornike Shengelia had been through over the past 24 hours and how, despite everything, he left his heart on the court for Georgia. 🇬🇪— Basketball Sphere (@BSphere_) November 26, 2026
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