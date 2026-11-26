Italai 86:72 (22:20, 22:21, 19:11, 23:20) nugalėjo varžovus.
Turkai jau turi vietą pasaulio pirmenybėse. Tuo tarpu lietuviai siekia pavyti italus ar serbus (6/3), kad iškovotų savąjį bilietą.
Italijai 17 taškų pelnė Nico Mannionas ir Mouhametas Dioufas (9 atk. kam., 19 n.b.), 12 – Giovanni Veronesi, po 11 – Tommaso Baldasso ir Giampaolo Ricci.
Turkijai po 13 taškų pridėjo Metecanas Birsenas (7 atk. kam.) ir Malachi Flynnas (5 atk. kam.), po 11 – Onuralpas Bitimas ir Furkanas Korkmazas.
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