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TV3 naujienos > Gyvenimas > Burnos priežiūra

Ar tikrai mokate valytis dantis? 7 dažnos klaidos, kurias daro net suaugusieji

2026-11-11 07:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-11 07:55
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Dantis valome nuo pat vaikystės, todėl atrodo, kad šio įpročio mūsų jau niekas nebeišmokys. Ryte, dar pusiau miegodami, griebiame šepetėlį, o vakare kartojame tą pačią rutiną. Tačiau ar kada susimąstėte, kiek laiko iš tiesų skiriate dantų valymui ir ar pasiekiate visas vietas, kuriose kaupiasi apnašos?

Ar tikrai mokate valytis dantis? 7 dažnos klaidos, kurias daro net suaugusieji (Nuotr. Adobe Stock)

Dantis valome nuo pat vaikystės, todėl atrodo, kad šio įpročio mūsų jau niekas nebeišmokys. Ryte, dar pusiau miegodami, griebiame šepetėlį, o vakare kartojame tą pačią rutiną. Tačiau ar kada susimąstėte, kiek laiko iš tiesų skiriate dantų valymui ir ar pasiekiate visas vietas, kuriose kaupiasi apnašos?

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Pasirodo, net ir kasdien kruopščiai besirūpinantys savo šypsena kartais daro klaidų, kurios ilgainiui gali prisidėti prie dantų jautrumo, ėduonies ar dantenų problemų. Kai kurios jų tokios įprastos, kad net neatrodo žalingos. Tad į ką verta atkreipti dėmesį ir kokius įpročius pakeisti?

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1. Dantis valote trumpiau nei dvi minutes

Rytais, kai reikia suspėti išgerti kavos, apsirengti ir laiku išeiti iš namų, dantų valymui kartais lieka vos kelios dešimtys sekundžių. Nors burnoje jaučiamas gaivus dantų pastos skonis, tai dar nereiškia, kad dantys tinkamai išvalyti.

Specialistai rekomenduoja dantis valyti du kartus per dieną, kiekvieną kartą tam skiriant maždaug dvi minutes. Kad būtų lengviau laikytis šios rekomendacijos, galima naudoti laikmatį arba elektrinį šepetėlį su integruota laiko skaičiavimo funkcija.

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2. Manote, kad stipresnis spaudimas reiškia švaresnius dantis

Kai kurie žmonės įsitikinę, kad dantis reikia šveisti kuo stipriau, ypač po kavos ar saldumynų. Tačiau toks valymas gali duoti priešingą rezultatą – galite pažeisti dantenas ir prisidėti prie dantų paviršiaus nusidėvėjimo.

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Dantis reikėtų valyti švelniais, trumpais judesiais, naudojant minkštų šerelių šepetėlį. Jei jo šereliai greitai išsikraipo, verta atkreipti dėmesį, ar valydami dantis nespaudžiate per stipriai.

3. Pamirštate sunkiau pasiekiamas vietas

Priekiniams dantims dėmesio dažniausiai netrūksta – juk būtent juos pirmiausia matome šypsodamiesi veidrodyje. Tačiau galiniai dantys, jų vidiniai paviršiai ir vietos prie dantenų neretai lieka išvalyti prasčiau.

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Tam, kad taip nenutiktų, rekomenduojama šepetėlį laikyti maždaug 45 laipsnių kampu į dantenų liniją ir kruopščiai valyti visus dantų paviršius. Svarbu nepamiršti vidinės priekinių dantų pusės, kurią patogiau valyti šepetėlį laikant vertikaliai.

4. Išsivalę dantis iškart skalaujate burną vandeniu

Daugeliui tai atrodo savaime suprantamas paskutinis žingsnis – išsivalėte dantis, prisipylėte stiklinę vandens ir kruopščiai išskalavote burną. Tačiau taip galite sumažinti dantų pastoje esančio fluoro teikiamą apsaugą.

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Fluoras padeda stiprinti dantų emalį ir saugo nuo ėduonies, todėl po valymo rekomenduojama tiesiog išspjauti pastos likučius. Burnos iškart skalauti vandeniu ar skalavimo skysčiu nereikia – taip ant dantų ilgiau išliks didesnė fluoro koncentracija.

5. Nepasirūpinate tarpdančiais

Net jei dantis valote kruopščiai, įprasto šepetėlio šereliai negali tinkamai pasiekti visų tarpdančių paviršių. Būtent čia gali kauptis maisto likučiai ir bakterinės apnašos, didinančios ėduonies bei dantenų uždegimo riziką.

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Tarpdančius rekomenduojama valyti bent kartą per dieną, naudojant dantų siūlą arba tarpdančių šepetėlius. Jei nežinote, kuri priemonė tinkamiausia, verta pasitarti su burnos higienistu.

6. Per ilgai naudojate tą patį šepetėlį

Ar prisimenate, kada paskutinį kartą keitėte dantų šepetėlį? Jei tenka gerokai pagalvoti, gali būti, kad atėjo metas naujam. Susidėvėję ir išsikraipę šereliai prasčiau pašalina apnašas, todėl net ir įprastai valant dantis rezultatas gali būti ne toks geras.

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Odontologai rekomenduoja dantų šepetėlį arba elektrinio šepetėlio galvutę keisti kas tris mėnesius, o pastebėjus susidėvėjusius šerelius – ir anksčiau.

7. Kartais praleidžiate dantų valymą prieš miegą

Po ilgos darbo dienos, kai akys jau merkiasi, o vienintelė mintis – kuo greičiau atsigulti į lovą, dantų valymas gali pasirodyti ne toks svarbus. Ypač jei ryte juos jau kruopščiai išsivalėte.

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Per dieną ant dantų kaupiasi apnašos, o naktį sumažėja seilių išsiskyrimas. Dėl to burnoje susidaro palankesnės sąlygos rūgščių poveikiui dantims. Vakarinis valymas fluoro turinčia pasta padeda pašalinti apnašas ir apsaugoti dantis tuo metu, kai jų natūrali apsauga yra silpnesnė.

Galiausiai, norint tinkamai pasirūpinti dantimis, nebūtina įsigyti brangiausių priemonių ar nuolat išbandyti naujovių. Kur kas daugiau naudos gali suteikti keli paprasti pokyčiai – švelnesnis valymas, daugiau dėmesio tarpdančiams ir kasdienė dviejų minučių rutina. Juk sveika šypsena prasideda nuo mažų įpročių, kuriuos kartojame kiekvieną dieną.

Gairės:
dantų valymas

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Gairės:
dantų valymas
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