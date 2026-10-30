Prieš „Žalgirio“ dvikovą – „GoŽalgiris“ pokalbis su komandos naujoku Saben Lee

Specialų pokalbį tiesiogiai iš Kauno „Žalgirio“ arenos ves žurnalistė Asta Žukaitė-Nalivaikienė.
Rungtynių pradžia – 19:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šį sezoną rodys TV3, o visas Eurolygos kovas sekite „Go3“.
Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs.
Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3.
Interviu su S. Lee laidoje „GoŽalgiris“ rasite straipsnio viršuje.
Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš Belgrado „Partizan“ žiūrėkite čia:
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