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TV3 naujienos > GOŽalgiris

Prieš „Žalgirio“ dvikovą – „GoŽalgiris“ pokalbis su komandos naujoku Saben Lee

GoŽalgiris
2026-10-30 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Eurolygos kovos tęsiasi – jau šį vakarą Kauno „Žalgiris“ namuose sutiks Belgrado „Partizan“ krepšininkus. Prieš lemiamą dvikovą žiūrovų laukia specialus pokalbis su „Žalgirio“ naujoku Saben Lee.

Eurolygos kovos tęsiasi – jau šį vakarą Kauno „Žalgiris“ namuose sutiks Belgrado „Partizan“ krepšininkus. Prieš lemiamą dvikovą žiūrovų laukia specialus pokalbis su „Žalgirio“ naujoku Saben Lee.

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Specialų pokalbį tiesiogiai iš Kauno „Žalgirio“ arenos ves žurnalistė Asta Žukaitė-Nalivaikienė.

Rungtynių pradžia – 19:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šį sezoną rodys TV3, o visas Eurolygos kovas sekite „Go3“.

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Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs. 

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Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3. 

Interviu su S. Lee laidoje „GoŽalgiris“ rasite straipsnio viršuje.

Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš Belgrado „Partizan“ žiūrėkite čia: 

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