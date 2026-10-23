Oficialu: Keenanas Evansas grįžta į „Žalgirį“

K.Evansas Kaune rungtyniavo 2022–2024 m. sezonuose bei čia paliko ryškų pėdsaką, tačiau krepšininką pristabdė dvi sunkios traumos, o vėliau amerikietis išvyko atstovauti Pirėjo „Olympiacos“ ekipai, su kuria praėjusiame sezone iškovojo Eurolygos titulą. Tiesa, didžiąją sezono dalį K.Evansas komandai padėti negalėjo dėl Achilo sausgyslės traumos.
Šiame sezone vilkėdamas „Lions“ marškinėlius K.Evansas jau spėjo sužaisti ketverias rungtynes Europos taurėje, kurioje rinko po 11,8 taško, po 2,8 rezultatyvaus perdavimo ir po 9,5 naudingumo balo.
Savo mintimis apie K.Evanso sugrįžimą į „Žalgirį“ pasidalijo klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
„Tas sprendimas buvo padarytas po Nigelo Williamso-Gosso pasikartojusios traumos. Mums reikėjo greito sprendimo ir tikrai turime daug informacijos apie Keenaną. Natūralu, kad jis pažįsta organizaciją, mes jį ir jo savybes, kurių mums reikia, taip pat žinome. Keenanas atvažiuoja padėti komandai – tai nėra gelbėtojas, kuris išgelbės komandą, čia kalba eina ne apie tai. Tiesiog reikia papildomo žmogaus, kuris dalyvautų rotacijoje ir gerintų visą komandos žaidimą“, – kalbėjo P.Jankūnas.
Klubo prezidentas taip pat išskyrė K.Evanso gebėjimą valdyti komandą aikštelėje, o vėliau aptarė gynėjo fizinę formą sezono pradžioje.
„Kaip ir minėjau, ta fizinė būklė yra gera, šiai dienai jis jaučiasi gerai. Sezono pradžioje jo krūviai buvo labiau limituoti, dabar tos minutės didėja, tas režimas yra laisvesnis, nes jo kūnas gerai reaguoja į padidėjusį krūvį. Kai atvyks čia, pasižiūrėsime – pasitreniruos su mumis, pradės žaisti ir, aišku, turėsime įsivertinti patys, nors informacijos turime daug“, – pridėjo P.Jankūnas.
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