PAO žada kreiptis į teismą: daugelį metų kenčiame nuo siaubingo teisėjavimo

„Panathinaikos“ jau daugelį metų kenčia nuo siaubingo teisėjavimo, už kurį atsakingi labai konkretūs asmenys, neteisėtai ir nuolat skiriami teisėjauti. Klubas praranda titulus, yra priverstas žaisti tuščioje savo paties lėšomis pastatytoje arenoje ir moka šimtus tūkstančių eurų baudų vien todėl, kad jo savininkas Dimitris Giannakopoulos viešai smerkia ir garsiai kalba apie visų matomus, tačiau tyliai nutylimus šlykščius dalykus. Jis buvo paverstas taikiniu, apšmeižtas, jam uždrausta stebėti savo komandą, taip pat sutrukdyta dalyvauti savo tėvo atminimo ceremonijoje.
„Panathinaikos“ toliau dalyvauja rungtynėse, kurioms teisėjauja dėl sunkių nusikaltimų kaltinami teisėjai, teisėjai, savo namuose laikantys šimtus tūkstančių eurų grynaisiais pinigais, teisėjai, negerbiantys šios sporto šakos. Klubas lieka ir žaidžia sistemoje, kuri yra supuvusi ir išniekina tai, ką mylime labiausiai. Krepšinį.
Jūs bandėte mus išsekinti, mėginote apversti aukštyn kojomis visus idealus, logiką ir tikrovę. Manėte, kad jums tai pavyksta. Tačiau pamiršote kai ką itin svarbaus. „Panathinaikos“ nėra taurės, titulai, marškinėliai ar žmonės. Tai yra vertybė. O mes, kurie jam tarnaujame, puikiai žinome, kad gindami klubą giname jo istoriją, trilapio dobilo simbolį, teisingumą ir jo principus.
„Panathinaikos“ kreipsis į teismą, kad išsireikalautų to, kas buvo iš jo atimta šio purvo režimo. Esame tai skolingi savo sirgaliams, kurie šią kančią turėjo išgyventi tiesioginės transliacijos metu. Žinoma, esame tai skolingi ir savo žaidėjams bei treneriams, iš kurių buvo atimta tai, ką jie buvo užsitarnavę. Ir mes tai padarysime. Tai bus kita mūsų pergalė prieš šį režimą.
Sėkmės jūsų tamsoje.
Sėkmės jūsų nebūtyje.
Saulės šviesa visada nugalės.
P. S. Krepšinio klubas „Panathinaikos“ stebi įvykių raidą ir prireikus dar kartą pasisakys“.
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