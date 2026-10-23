Parkeris po nesėkmės Kaune: apie „Žalgirio“ primestas sąlygas ir Valančiūno pasirinkimą

Prancūzo treniruojami Vilerbano ASVEL (2/5) išvykoje 85:105 nusileido Kauno „Žalgiriui“ (3/4).
Po rungtynių specialistas nebuvo itin šnekus, nepateikė bendro rungtynių vertinimo ir tiesiog priėmė žurnalistų klausimus, į kuriuos atsakinėjo lakoniškai.
– Jūsų komanda ženkliai pralaimėjo kovą dėl kamuolių. Kodėl taip nutiko?
– Geras klausimas. Jie tikrai dominavo prieš mus po krepšiais. Sunku laimėti rungtynes, kai leidi varžovams atkovoti 17 kamuolių puolime. Reikia laurus kabinti „Žalgiriui“, jie labai gerai lipo ant lentos ir, tuo pačiu, labai gerai metė tritaškius.
– ASVEL atkovojo tik tris kamuolius puolime, kaip galite tai paaiškinti?
– Sunku tai paaiškinti. Mums trūko energijos, neparodėme įprastų pastangų kaunantis po krepšiais. Turėsime peržiūrėti rungtynes ir įvertinti, kuo galime būti geresni.
– Ne kartą sutikote Joną Valančiūną aikštelėje. Koks jausmas dabar ruošti komandą žaidimui prieš jį?
– Visų pirma, džiaugiuosi dėl jo grįžimo į gimtinę. Lietuva yra puiki šalis rungtyniauti, graži šalis krepšiniui, gera atmosfera. Tikiu, kad jis norėjo vėl tai išgyventi. Džiaugiuosi dėl jo. Vienas geriausių vyrukų Eurolygoje, smagu už jį.
– Pradedate trenerio karjerą, kaip prisitaikote prie naujo vaidmens?
– Myliu tai. Pasiilgau adrenalino, varžymosi, myliu kiekvieną dieną. Bus ilgas procesas, tai – kelionė. Kol kas viskuo mėgaujuosi.
– Kaip buvęs įžaidėjas ir „Šlovės muziejaus“ narys, koks jausmas stebėti apmaudžias savo komandos gynėjų klaidas?
– Vienos iš tų rungtynių. Keliose rungtynėse gerai branginome kamuolį, bet šiandien buvo vienos iš tų rungtynių. Laurai Kauno komandai, jie parodė energiją, o mes mėtėme kamuolį į visas puses. 11 klaidų iki ilgosios pertraukos. Klaidos, puolime atkovoti kamuoliai, o jie dar ir gerai pataikė. Ryt turėsime vaizdo peržiūrą, o sekmadienį jau turime kitas rungtynes.
– Jae'us Crowderis ir Patty Millsas yra jūsų komandos veteranai. Kaip jie prisitaiko prie europietiško krepšinio?
– Jie prisitaiko labai gerai, turėjo gerų pasirodymų. Šiandien jie daug nežaidė, atsilikus nusprendėme juos pataupyti sekmadienio rungtynėms. Džiaugiuosi juos turėdamas, nes jie yra puikūs lyderiai, geri mentoriai jauniems vyrukams. Gera patirtis juos turėti.
– Praėjusią dvigubą savaitę jie praleido antrą mačą. Ar ateityje jie gali žaisti daugiau?
– Tai priklauso. Patty – 38-eri, Jae'ui – 36-eri. Stebėsime juos ir bandysime išlaikyti šviežius svarbiausioms kovoms. Pavasarį mūsų laukia taurių turnyrai, kurie mums yra labai svarbūs. Turiu pasirūpinti, kad jie išliktų švieži. Kartais jie žais, kartais – ne, žiūrėsime, kaip jausiuosi aš ir kaip jausis jie.
– Joelis Bolomboy'us buvo matomas kaip svarbi jūsų sudėties dalis, bet kol kas turi 5 taškų vidurkį. Koks yra jo vaidmuo komandoje?
– Iš tiesų, jis mums labai padeda. Jis daro tai, ko iš jo tikimės, yra aktyvus, mūsų gynybos inkaras.. Šiandien jis prisirinko pražangų ir antroje pusėje jį pataupėme. Tai nėra geros rungtynės vertinti jo galimybes, bet esame juo patenkinti.
– Adamas Silveris tiki, kad Eurolyga ir NBA pasieks susitarimą. Gal žinote, ar artėjama prie susitarimo?
– Nemanau, kad dabar yra momentas kalbėti apie tai.
– Tikiu, kad girdėjote apie Graikijos krepšinio teisėjų skandalą. Kaip tai vertinate?
– Man sunku turėti nuomonę apie tai, nes nesu įsigilinęs į visą situaciją, žinau tik tiek, ką rašo internete. Dabar dar tik vyksta procesas, kai aiškinamasi, kas nutiko.
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