Aiškios Townso sąlygos derybos su „Knicks“ dėl naujo kontrakto

Klubas vidurio puolėjui pasiūlė ketverių metų ir 200 mln. JAV dolerių sutartį, su kuria krepšininkas nesutiko ir atmetė.
Verta paminėti, kad maksimaliai „Knicks“ galėjo siūlyti iki 280 mln. dolerių.
Visgi, pats K. Townsas nesiekia tokio masto sutarties. Krepšininkas įvardino, kad jam užtektų gauti nuo 225 mln. iki 240 mln. dolerių.
Niujorko ekipa kurį laiką sustabdė derybas dėl naujų sutarčių, tai liečia ne tik K. Townsą, bet ir Joshą Hartą.
Šį sezoną vidurio puolėjas pradėjo rinkdamas 19 taškų, 12 atkovotų kamuolių ir 2 blokuotų metimų vidurkius per 24 žaidimo minutes.
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