kalendorius - 2026 gruodžio 9d.
Gruodžio 9 diena yra 343-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 344-oji. Iki metų pabaigos lieka 22 dienos.
Gruodžio 9-ąją pasaulis mini Tarptautinę antikorupcijos dieną, kurią Jungtinės Tautos paskelbė 2004 metais. Korupcija yra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių valstybėms pasiekti ekonominį klestėjimą ir žmonėms išbristi iš skurdo. Tai nematomas priešas, su kuriuo kovoti yra sudėtinga. Pagrindinis kovos su korupcija aspektas yra žmogaus mentaliteto ir požiūrio keitimas. Daugelis valstybių, išsivadavusių iš diktatūrinių režimų, įskaitant posovietines šalis, susidūrė su korupcijos problema. Tik sėkmingai įveikus šią problemą galima užtikrinti nuoseklų valstybės augimą.