Burnos skalavimo skystis: kasdienė būtinybė ar priemonė, kurios reikia ne visiems?

Parduotuvių lentynose gausu įvairiausių burnos skalavimo skysčių – vieni žada gaivesnį burnos kvapą, kiti padeda kovoti su bakterijomis ar apsaugoti dantis nuo ėduonies. Vis dėlto odontologai pabrėžia, kad ne visiems žmonėms būtina juos naudoti kasdien. Negana to, netinkamai pasirinktas ar naudojamas skalavimo skystis gali nesuteikti laukiamos naudos.
Kada burnos skalavimo skystis iš tiesų naudingas?
Nors dažniausiai burnos skalavimo skystį renkamės dėl malonaus gaivumo pojūčio, kai kurios šios priemonės gali suteikti ir papildomos naudos dantims bei dantenoms. Viskas priklauso nuo jų sudėties ir individualių burnos priežiūros poreikių.
Pavyzdžiui, skalavimo skysčiai su fluoru gali padėti sustiprinti dantų emalį ir sumažinti ėduonies riziką. Jie ypač naudingi žmonėms, kurių dantys yra linkę gesti. Antibakterinių medžiagų turintys skysčiai gali padėti mažinti apnašų kaupimąsi ir dantenų uždegimą.
Tačiau ne visi burnos skalavimo skysčiai veikia vienodai. Kai kurie jų skirti tik burnos kvapui atgaivinti. Tad jei po pietų norisi greitai atsikratyti česnakinio padažo ar stiprios kavos palikto kvapo, tokia priemonė gali suteikti trumpalaikį gaivos pojūtį, tačiau nepašalins pačios nemalonaus kvapo priežasties.
Taip pat svarbu žinoti, kad stipresnio poveikio antiseptiniai skalavimo skysčiai, pavyzdžiui, turintys chlorheksidino, paprastai skirti trumpalaikiam naudojimui. Juos reikėtų naudoti pagal odontologo ar kito sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas, nes ilgiau vartojant gali pakisti skonio pojūtis ar atsirasti dantų dėmių.
Kodėl nereikėtų skalauti burnos iškart po dantų valymo?
Daugelis žmonių turi įprotį vos išsivalę dantis iškart išskalauti burną skalavimo skysčiu. Atrodo, kad taip užbaigiama visa higienos rutina, tačiau specialistai perspėja, kad toks įprotis ne visada naudingas.
Dantų pastoje esantis fluoras padeda apsaugoti emalį, todėl po valymo rekomenduojama tik išspjauti pastos likučius, o ne iškart skalauti burną vandeniu ar skalavimo skysčiu. Priešingu atveju nuo dantų gali būti nuplaunama dalis fluoro, kuris turėtų veikti ilgiau.
Jeigu burnos skalavimo skystį vis dėlto norisi naudoti kasdien, geriau tam pasirinkti kitą laiką. Pavyzdžiui, burną galima išskalauti po pietų, kai iki vakarinio dantų valymo dar liko nemažai laiko. Naudojant fluoro turintį skalavimo skystį, po jo naudojimo rekomenduojama bent 30 minučių nieko nevalgyti ir negerti.
Ar burnos skalavimo skystis būtinas kiekvienam?
Gera žinia tiems, kurie vonios lentynėlėje neturi nė vieno burnos skalavimo skysčio buteliuko – ši priemonė nėra būtina kiekvienam. Jei dantys valomi du kartus per dieną fluoro turinčia pasta, reguliariai išvalomi tarpdančiai ir nėra papildomų burnos sveikatos problemų, vien šių įpročių daugeliui žmonių gali pakakti.
Svarbiausia nepamiršti, kad net ir brangiausias skalavimo skystis negali pakeisti dantų šepetėlio ar tarpdančių valymo priemonių. Nors burnoje akimirksniu pajuntama gaiva gali sudaryti švaros įspūdį, ant dantų susikaupusias apnašas vis tiek būtina pašalinti mechaniškai.
O jei nemalonus burnos kvapas išlieka net ir kruopščiai prižiūrint dantis, nereikėtų jo nuolat maskuoti stipraus skonio skalavimo skysčiu. Kartais tai gali būti dantenų ligų, ėduonies, burnos sausumo ar kitų sveikatos problemų požymis, todėl verta apsilankyti pas odontologą.
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