Lukas Alsys: Vytauto Didžiojo palaikų paieška ir ištyrimas – valstybės garbės reikalas

„Tai turbūt klausimas yra ne tai, ar bus rasti Vytauto palaikai, o ar apskritai ten bus kažkas rasta. Jeigu kažkas būtų rasta, tada prasidėtų viena iš sudėtingiausių tyrimo dalių. Mums reikėtų moksliniais tyrimais palyginti radinius ir įsitikinti, kad ten yra būtent tai, ko ieškome, bei gauti vienokį ar kitokį atsakymą. Man atrodo, kad Kultūros ministerija tikrai dalyvaus šiuose tyrimuose ir juos palaikys, bet tai jau visos Vyriausybės klausimas. Artėja Vytauto Didžiojo jubiliejus, tad tai yra valstybės garbės reikalas“, – interviu Eltai sakė L. Alsys.
„Kultūros ministerija yra įsitraukusi iš esmės aktyviai. Mes dalyvavome ir dalyvaujame darbo grupės, kuri suburta šiems tyrimams ir klausimams spręsti, veikloje. Taip pat esame su Istorijos institutu nuolat glaudžiai bendradarbiaujantys ir besikeičiantys informacija. Visgi turime suprasti, kad vyksta mokslinių hipotezių tikrinimas. Turėtos žinios ir iškeltos hipotezės yra tikslinamos. Tai turbūt nė viena ministerija negali kažkaip reikšmingiau kištis į procesus, nes viskas yra mokslo žmonių kompetencijoje. Mes visapusiškai pasitikime Istorijos institutu kaip organizacija, kuriai Vyriausybė pavedė kuruoti visą šį klausimą“, – pabrėžė ministras.
Interviu su ministru vyko iki Istorijos institutui lapkričio 4-ąją pranešus apie Vilniaus arkikatedroje, prie Šv. Kazimiero koplyčios, pradėtą tirti ertmę, kurioje, kaip spėjama, tarpukariu galėjo būti perlaidoti Vytauto Didžiojo palaikai.
Ministras pripažino, jog net ir tuo atveju, jeigu atvėrus ertmę joje būtų rasti palaikai, jų ištyrimas būtų itin atsakingas ir laikui imlus darbas.
„Jis (invazinis tyrimas – ELTA) turėtų įvykti dar šiais metais, mano žiniomis. Lapkričio 3-ąją, tai yra prieš keletą dienų, prasidėjo pasiruošimas. Buvo surinkti visi duomenys, įvertintos ankstesnės žinios ir hipotezės, pasirinkta vieta, kurioje bus atliekamas minimalus invazinis tyrimas iš lauko pusės, taip pat nuspręsta, kaip jis bus vykdomas ir kas jį vykdys“, – interviu Eltai sakė L. Alsys.
„Vis dėlto turime suprasti, kad tai nebus skubotas ir greitas procesas. Turbūt būtų naivu tikėtis, kad kažkas nutiks panašiai kaip Indianos Džounso filmuose, ar ne? Tai skrupulingas ir atsakingas darbas“, – pabrėžė ministras.
Lietuvos istorijos instituto direktoriaus Aurimo Švedo teigimu, šiuo tyrimu siekiama pereiti nuo pavienių paieškų prie nuoseklaus mokslinio darbo.
Pasak instituto, katedros sienose ir rūsiuose, remiantis ankstesniais tyrimais, lokalizuota apie 20 galimų ertmių bei anksčiau netirtų ar nedokumentuotų vietų.
Kaip skelbta, minėtojo tyrimo metu bus atliekamas gręžinys, imami mikrobiologiniai mėginiai, o pasiekus ertmę jos vidus fiksuojamas 3D skeneriu ir kamera. Siekiant kuo mažiau pažeisti autentišką katedros mūrą, darbai vykdomi iš lauko pusės, kad nebūtų pažeistas tarpukariu mauzoliejuje įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis.
Minimalaus invazinio tyrimo vertė – apie 35 tūkst. eurų.
ELTA primena, kad liepą Vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų planui, kuriame numatyta atlikti istorinius, šaltiniotyrinius, architektūrinius, mūro, bioarcheologinius, paleogenetinius ir meno tyrimus. Plane taip pat numatyta patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietos, tam pasiūlius atlikti bandomąjį minimalų invazinį tyrimą.
Pirmasis hipotezę dėl galimos Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedros požemiuose iškėlė restauratorius Saulius Poderis, teigęs, kad istorinio Lietuvos didžiojo kunigaikščio palaikai galėtų būti palaidoti Vilniaus arkikatedros mauzoliejaus vakarinėje sienoje esančio, XVII a. įrengto įėjimo nišoje. Tiesa, jis į minėtąją darbo grupę nebuvo įtrauktas.
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