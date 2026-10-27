Kultūros ministras prie disertacijos žada grįžti pasibaigus kadencijai

„Esu priėmęs sprendimą, kad dabar atsiduodu darbui. Kadangi esu neakivaizdininkas (...) aukštojoje mokykloje, tai baigęs šį etapą grįšiu prie savo disertacijos ir pabaigsiu tą etapą, kurį pradėjau“, – LRT antradienį teigė jis.
Kaip rašė BNS, vasarą ministras buvo sulaukęs įtarimų dėl galimo plagijavimo.
Pasak jo darbo recenzentės Rasos Vasinauskaitės, du trečdaliai disertacijos galimai yra sumaišyti. Pats L. Alsys tai vadino citavimo klaidomis.
Politikas anksčiau tikėjosi jas ištaisyti per vasarą, tačiau tapęs ministru šiuos planus atidėjo vėlesniam laikui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.