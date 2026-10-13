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Kultūros ministras Alsys žada: 2027 m. kultūros sektoriaus darbuotojų algos turėtų augti 7–10 proc.

2026-10-13 15:00 / šaltinis: ELTA
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2026-10-13 15:00
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Kitais metais kultūros sektoriaus darbuotojų algos turėtų augti 7–10 procentų, sako kultūros ministras Lukas Alsys. Pasak jo, atlyginimų didinimas yra jo komandos prioritetas.

Lukas Alsys | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Kitais metais kultūros sektoriaus darbuotojų algos turėtų augti 7–10 procentų, sako kultūros ministras Lukas Alsys. Pasak jo, atlyginimų didinimas yra jo komandos prioritetas.

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„Kalbant apie 2027 metų biudžeto formavimą, tai turbūt prioritetai yra tie patys, apie kuriuos visada garsiai ir kalbu – tai, visų pirma, yra kultūros darbuotojų atlyginimo didinimas, artinant juos prie šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU)“, – per Vyriausybės pusvalandį Seime kalbėjo L. Alsys. 

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Jo teigimu, darbo užmokesčio augimas numatytas ir ministerijai pavaldžių, ir savivaldybių kultūros įstaigų darbuotojams. 

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„Ir mes kalbame čia ne tik apie kultūros ministerijai pavaldžius darbuotojus, bet taip pat kalbame ir apie tuos darbuotojus, kurie dirba savivaldybėje. Kitaip tariant, yra savivaldybių įstaigų darbuotojai“, – nurodė Kultūros ministerijos vadovas. 

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Jo teigimu, šiuo metu šalies kultūros įstaigų VDU sudaro 81,6 šalies vidurkio, o savivaldybių kultūros įstaigų darbuotojų darbo užmokestis – 79,1 šalies vidurkio. 

2027 m. biudžete – 473,9 mln. eurų kultūrai

Kalbėdamas apie kitų metų kultūros sektoriaus biudžeto prioritetus, L. Alsys išskyrė ministerijai pavaldžių įstaigų finansavimo užtikrinimą. Anot jo, didesnį finansavimą kitąmet bus siekiama skirti Lietuvos kultūros tarybai, Medijų rėmimo fondui, Lietuvos kino centrui, Lietuvos kultūros institutui, Paveldo departamentui. 

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Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad formuojant kitų metų valstybės biudžetą bus ieškoma būdų, kaip padidinti kultūros finansavimą. 

Pagal praėjusiais metais patvirtintą 2026–2028 metų biudžeto įstatymą, kultūrai ir visuomenės informavimui šiemet numatyta skirti 480,8 mln. eurų, kitąmet – 473,9 mln. eurų, o 2028 m. – 419,5 mln. eurų. 

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