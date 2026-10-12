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Ministras Alsys svarsto atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre

2026-10-12 16:27 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 16:27
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Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad ministerija greičiausiai atsižvelgs į teismo siūlymą atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje.

Lukas Alsys | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad ministerija greičiausiai atsižvelgs į teismo siūlymą atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje.

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Anot jo, teatre susidariusi situacija reikalauja detalesnio įsigilinimo.

„Taip, gavome šiandien teismo nutartį. Tai, kas yra išdėstyta, ir ketinsime įvykdyti. Dar turime susipažinti detaliau, bet taip, svarstome apie tokias galimybes“, – pirmadienį BNS sakė ministras.

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Panaikino sprendimą nepradėti tyrimo dėl galimo mobingo

BNS rašė, kad Panevėžio apylinkės teismas panaikino Valstybinės darbo inspekcijos sprendimą nepradėti tyrimo dėl galimo Juozo Miltinio dramos teatro vadovo psichologinio smurto prieš aktorių. Teismas konstatavo, kad vadovas peržengė kritikos ribas ir menkino.

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Teismas apie savo nutartį taip pat informavo Kultūros ministeriją, kad ši įvertintų poreikį atlikti J. Miltinio dramos teatro veiklos, personalo valdymo, vidaus kontrolės, smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo vidaus auditą ar kitą patikrinimą.

Nutartis dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui.

„Mes galvojame apie tokį detalesnį situacijos panagrinėjimą“, – teigė L. Alsys.

Jis apgailestavo, kad minėtame teatre pastaruoju metu būta ne vienos konfliktinės situacijos.

„Vienok, anksčiau minėti nutikimai, kurie buvo aptarinėjami ir viešumoje, jie, sakykime, turėjo atskirus patikrinimus, aplinkybių tikslinimus ir visus kitus niuansus. Bet kol kas tie procesai kaip banga vis grįžta. Tai kelia tam tikrų klausimų, bet vėlgi, kol neturime pakankamai duomenų, sudėtinga imtis veiksmų“, – teigė ministras.

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„Aišku, nemalonu, kad tai vyksta kultūros įstaigose. (...) bet taip, ministerija imsis visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad įstaigoje darbas vyktų sklandžiai“, – pabrėžė jis.

Anksčiau Kultūros ministerijai teko įsikišti į Juozo Miltinio teatro vadovybės ir aktoriaus Tado Gryn konfliktą dėl apmokėjimo, pernai vasarį teatrą paliko meno vadovo pareigas ėjęs Aleksandras Špilevojus. Menininkas tvirtino, kad nematąs galimybės dirbti su teatro vadovu Antanu Venckumi dėl „skirtingo etikos normų suvokimo ir atliekamo darbo kokybės supratimo“.

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Pasak kultūros ministro, A. Venckaus atleisti iš pareigų šiuo metu nesvarstoma, nes „galioja nekaltumo prezumpcija“.

„Man nesinori priiminėti sprendimų, kol dar nėra visos procedūros iki galo baigtos. Tai kol kas tai yra, sakykime, procesas, kuris dar tęsiasi. Surinkime iš pradžių papildomus duomenis – dėl to ministerija mąsto ne tik apie auditą, bet ir apskritai apie tokį, na, sakykime, situacijos patikrinimą: pažiūrėti, kaip veikia nustatytos tvarkos, ar jų laikomasi, koks bendras reglamentavimas darbo vietoje. Tad kol kas šiandien aš nuo sprendimų, ar vadovas turėtų dirbti, ar nedirbti, susilaikau“, – BNS sakė L. Alsys.

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Anot jo, ryšys tiek su teatro administracija, tiek su kolektyvu yra palaikomas.

LRT naujienų portalas rašė, kad dėl galimo mobingo į Valstybinę darbo inspekciją kreipėsi aktorius Mindaugas Ancevičius. Jo teigimu, jis teatre vadintas šunimi, gyvuliu, chamu, sulaukė siūlymų palikti teatrą. Inspekcijai nenustačius mobingo požymių ir atsisakius pradėti administracinio nusižengimo teiseną, aktorius šį sprendimą apskundė teismui.

Teatro vadovas A. Venckus nacionaliniam transliuotojui nekomentavo situacijos, kol vyksta teisminiai procesai.

Jis J. Miltinio dramos teatrui vadovauja nuo 2020-ųjų, antrąją kadenciją pradėjo 2025 metais.

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