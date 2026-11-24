Bendrovės „Norstat“ atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, 20,3 proc. gyventojų palankiai vertina naujoves ir patys mėgsta eksperimentuoti su Kūčių stalo patiekalais. Dar 32,3 proc. naujus skonius vertina teigiamai, tačiau savo šeimoje pirmenybę teikia tradiciniams valgiams.
„Šventinis stalas daugeliui primena vaikystėje pamėgtus skonius, tačiau tai nereiškia, kad kasmet norime ragauti tik tuos pačius patiekalus. Pastebime, kad pirkėjai ieško būdų įprastą meniu paįvairinti naujais ingredientais ar netikėtais deriniais. Kartais tam pakanka visai nedidelio pokyčio, pavyzdžiui, įprastą majonezą pakeisti majonezu su trumais“, – sako „Lidl“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.
Nepaisant susidomėjimo naujovėmis, tradiciniai Kūčių valgiai išlieka svarbia šventinio stalo dalimi. Net 80,5 proc. apklaustųjų nurodo, kad Kūčių neįsivaizduoja be kūčiukų, 77,3 proc. – be silkės patiekalų, o 60,3 proc. – be keptos žuvies. Ant daugelio stalų taip pat bus įvairių salotų ir mišrainių (41,3 proc.), aguonpienio (37 proc.) bei baltos mišrainės (33,4 proc.).
Jaunesni gyventojai drąsiau eksperimentuoja
Nors tradicijos svarbios įvairaus amžiaus gyventojams, požiūris į šventinio meniu naujoves tarp kartų skiriasi. Apklausos duomenimis, su Kūčių patiekalais mėgsta eksperimentuoti 40,9 proc. 18–24 metų ir 34,5 proc. 25–34 metų gyventojų. Tarp 65–74 metų apklaustųjų tokių yra vos 7,5 proc.
Vyresni gyventojai dažniau laikosi nusistovėjusių papročių. Daugiau nei trečdalis 65–74 metų respondentų netradicinius patiekalus vertina neigiamai, nes mano, kad Kūčių tradicijų būtina laikytis. Tuo metu tarp 18–24 metų gyventojų taip galvoja tik 9,1 proc.
„Nors skirtingų kartų požiūris į šventinius patiekalus skiriasi, prie vieno stalo puikiai dera ir tradicijos, ir nauji atradimai. Kasmet daug dėmesio skiriame tam, kad mūsų parduotuvėse pirkėjai rastų tiek tradiciniams šventiniams valgiams reikalingų produktų, tiek naujų skonių bei ingredientų kulinariniams atradimams už patrauklias kainas“, – teigia O. Ferencienė.
Šventiniam stalui – nuo trumų iki panetonių
Šventiniu laikotarpiu „Lidl“ asortimentą papildo gurmaniškais skoniais išsiskiriantys „Deluxe“ linijos produktai. Tarp jų – gaminiai su trumais, jautienos karpačas, žuvies ir jūros gėrybių patiekalai, vytintos mėsos gaminiai bei paštetai. Smaližių laukia šventiniai saldumynai: meduoliai, marcipaniniai skanėstai, šokoladiniai saldainiai, sausainiai ir kalėdinės lazdelės.
Šiemet plečiamas ir pirkėjų pamėgtų itališkų panetonių bei pandoro pyragų pasirinkimas. Iš viso bus siūloma 17 skirtingų variantų – nuo klasikinių iki įdomesnių skonių. Asortimente bus galima rasti ir panetonę be gliuteno.
Šventinius pirkinius planuoja iš anksto
Ruošdamiesi Kalėdoms gyventojai galvoja ne tik apie tai, kuo vaišins artimuosius, bet ir kaip reikalingus produktus įsigyti mažesnėmis kainomis bei sutaupyti. Apklausos duomenimis, daugiau nei ketvirtadalis gyventojų dalį šventinių pirkinių įsigyja iš anksto, kad išlaidas galėtų paskirstyti per kelis mėnesius.
Ankstyvas pasiruošimas taip pat padeda išvengti paskutinės minutės skubėjimo. Beveik šeši iš dešimties apklaustųjų nurodo, kad būtent dėl šios priežasties šventinėmis prekėmis pradeda rūpintis anksčiau. Pirmiausia į pirkinių krepšelius keliauja ilgai negendantys maisto produktai ir šventiniai saldumynai. Iš anksto gyventojai pasirūpina ir dovanomis artimiesiems bei kalėdinėmis dekoracijomis.
„Šventiniu laikotarpiu pirkėjams svarbu ne tik paruošti gausų stalą, bet ir neviršyti suplanuoto biudžeto, todėl daugelis iš anksto planuoja šventinį meniu, stebi specialius pasiūlymus, o reikalingus produktus pradeda rinktis dar lapkritį. Toks pasiruošimas leidžia ne tik paskirstyti išlaidas ir sutaupyti, bet ir artėjant Kalėdoms daugiau laiko skirti ramiam pasibuvimui su artimaisiais, užuot skubėjus į parduotuves“, – teigia „Lidl“ korporatyvinės komunikacijos vadovė O. Ferencienė.
Apklausą Kalėdų tema „Lidl Lietuva“ užsakymu atliko bendrovė „Norstat“. Šių metų spalio mėnesį vykusioje apklausoje dalyvavo 1000 Lietuvos gyventojų.
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