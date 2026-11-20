Pirmojoje komandoje žais kapitonas Algis, Irma ir Jovita. Jų priešininkai – studentų komanda, kuriai vadovaus Gabija. Jai padės Dovydas ir Mantas.
Žaidimas, kaip visada, prasidės rubrika „Patiekalas“. Dalyviams teks atspėti, kiek ir kokių ingredientų reikia norint pagaminti obuolių pyragą. O kaip jiems seksis, paaiškės jau šio sekmadienio laidoje.
Po šio turo dalyviai galės šiek tiek „pakeliauti“ – jiems teks atspėti, kas yra pigiau – bilietas į Didžiąją kinų sieną su funikulieriumi ir autobusu iš Pekino ar vienos dienos bilietas į Petrą.
Vėliau žaidėjų lauks klausimas, kuris sukels nuostabą ne tik jiems, bet ir laidos vedėjui Mindaugui Stasiuliui. Jiems teks atspėti, kas laidotuvių ceremonijoje Didžiojoje Britanijoje kainavo 1250 svarų. Tarp variantų – karstas su įmontuota garso sistema, per kurią ceremonijos metu galima girdėti velionio balsą, laidotuvių procesija su baltais žirgais ir fakelais bei fejerverkų šou, kuriame naudojama dalis mirusio žmogaus pelenų.
„Kažkokie kreivi dalykai“, – stebėsis M. Stasiulis.
O štai dalyviai ims svarstyti, kokį laidotuvių ceremonijos variantą patys pasirinktų.
„Aš norėčiau, kad mane su žirgų palyda“, – pripažins vienas dalyvis.
O jo komandos draugei įdomesnis atrodys kitas variantas.
„Aš tai norėčiau trečio, su fejerverkais, nes labiausiai crazy“, – sakys ji.
Kitai komandai teks smagesnis klausimas. Jiems teks atsakyti, kas vestuvėms Didžiojoje Britanijoje kainavo 600 svarų. Žaidėjai išgirs tokius variantus: keturių alpakų dalyvavimas vestuvėse, įskaitant fotosesiją ir pasivaikščiojimą su jaunavedžiais, septynių gulbių pulkelis, specialiai atplukdomas į vestuvių vietos tvenkinį, ir miniatiūrinis asiliukas, nešantis svečiams šampano butelius.
„Mums labai tas asiliukas patinka, tai mes manom, kad šis variantas“, – savo spėjimą pateiks komandos kapitonė. Tačiau ar tai padės komandai pelnyti 2 taškus?
O vėliau dalyviams teks pasukti galvą, kam Fredžio Merkurio gerbėjai galėjo išleisti daugiau nei 600 tūkstančių svarų – „Live Aid“ koncerte naudotam mikrofono stovui, baltai fortepijono kėdutei su „Queen“ logotipu ar karūnai ir raudonam apsiaustui, kuriais atlikėjas puošėsi per „Magic Tour“.
„Man atrodo, kad ta kėdutė saugoma muziejuje“, – teigs žaidėja. Bet ar tokie svarstymai padės rasti teisingą atsakymą?
O kuriai komandai geriausiai seksis spėlioti daiktų, produktų ir paslaugų kainas? Kuriai pavyks namo parsivežti pagrindinį žaidimo prizą? Visa tai sužinosite jau šioje laidoje.
Labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“.
„Kas po kiek?“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!
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